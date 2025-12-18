महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली हैं. इस बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि पुणे नगर निगम चुनाव के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शरद पवार गुट के गठबंधन को बीजेपी से हाथ मिलाने के समान माना जाएगा. राउत ने कहा कि वह एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात कर पुणे नगर निगम चुनाव के लिए दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच किसी भी समझौते समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

15 जनवरी को होने हैं नगर निगम के चुनाव

राउत ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'अजित पवार के साथ गठबंधन करना बीजेपी से हाथ मिलाने के समान होगा. अजित पवार बीजेपी के एजेंट हैं, और उनके साथ किसी भी समझौते का मतलब बीजेपी को मजबूत करना होगा.' राज्य के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी.

अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच हुई थी चर्चा

दरअसल, पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच हाथ मिलाने की चर्चा हुई थी. इस हफ्ते की शुरुआत में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया था कि बीजेपी और अजित पवार की पार्टी के बीच पुणे और पिंपड़ी चिंचवड़ नगर निगम के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा और इन दो जगहों पर दोस्ताना मुकाबला होगा. महायुति में बीजेपी और एनसीपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी शामिल है. महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सीटों पर बातचीत जारी है.

MNS को लेकर सकारात्मक हैं शरद पवार- संजय राउत

इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने को लेकर सकारात्मक हैं. उन्होंने कहा कि शरद पवार का गुट नासिक और ठाणे नगर निगम चुनाव में शिवसेना (यूबीटी) और MNS के साथ गठबंधन करेगी.