भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं. वीडियो में एक आदमी अपनी मेहनत और सफलता का सबसे खास पल अपनी मां के साथ शेयर करता नजर आता है. वीडियो में दिखाई देता है कि जब एक आदमी अपनी ड्रीम कार डिफेंडर खरीदता है तो सबसे पहले वह किसी दोस्त या रिश्तेदार को नहीं बल्कि उस औरत को कार में बैठाता, जिसने उसकी जिंदगी की नींव रखी, वह महिला उस आदमी की मां थी. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह वीडियो सिर्फ एक लग्जरी कार खरीदने की खुशी नहीं बल्कि मां बेटे के रिश्ते, संघर्ष और प्यार की कहानी बयां कर रहा है.

डिफेंडर खरीदी और मां को बिठाकर पूरा किया सपना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @ashutoshpratihast नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही एक आदमी अपनी नई डिफेंडर खरीदता है वह बड़ी सादगी से अपनी मां को गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठता है. उस समय वीडियो में दिखाई देता है की मां का चेहरा खुशी और गर्व से खिल उठता है. यह पल इतना भावुक है कि देखने वाले खुद को इमोशनल हाेने से रोक नहीं पा रहे हैं. वहीं इस वीडियो की एक और खास बात यह है कि वीडियो में पीछे पिता भी खड़े नजर आते हैं जो बिना कुछ कहे तालियां बजाकर बेटे की सफलता पर गर्व जताते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और इस वीडियो को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Ashutosh Pratihast (@ashutoshpratihast)

यूजर्स ने किया कमेंट, मां से शुरू होती है हर सफलता की कहानी

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो को देखकर कमेंट किया है कि मां का प्यार हर मुकाम को चमत्कार बना देता है, डिफेंडर तो मिल गई लेकिन असली जीत यही है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग यही होती है. एक दूसरा यूजर भी कमेंट करता है कि हर आदमी की सफलता की कहानी उसकी मां से शुरू होती है. वहीं एक और यूजर भावुक होकर कमेंट करता है भाई, तू जिंदगी में जीत गया. एक यूजर ने पिता की मौजूदगी पर भी ध्यान दिलाया और लिखा कि पीछे खड़े पिता की खामोश तालियां इस पल को और खास बना देती है.

