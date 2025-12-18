भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं वीडियो में एक आदमी अपनी मेहनत और सफलता का सबसे खास पल अपनी मां के साथ शेयर करता नजर आता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Dec 2025 05:05 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं. वीडियो में एक आदमी अपनी मेहनत और सफलता का सबसे खास पल अपनी मां के साथ शेयर करता नजर आता है. वीडियो में दिखाई देता है कि जब एक आदमी अपनी ड्रीम कार डिफेंडर खरीदता है तो सबसे पहले वह किसी दोस्त या रिश्तेदार को नहीं बल्कि उस औरत को कार में बैठाता, जिसने उसकी जिंदगी की नींव रखी, वह महिला उस आदमी की मां थी. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह वीडियो सिर्फ एक लग्जरी कार खरीदने की खुशी नहीं बल्कि मां बेटे के रिश्ते, संघर्ष और प्यार की कहानी बयां कर रहा है. 

डिफेंडर खरीदी और मां को बिठाकर पूरा किया सपना 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @ashutoshpratihast नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही एक आदमी अपनी नई डिफेंडर खरीदता है वह बड़ी सादगी से अपनी मां को गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठता है. उस समय वीडियो में दिखाई देता है की मां का चेहरा खुशी और गर्व से खिल उठता है. यह पल इतना भावुक है कि देखने वाले खुद को इमोशनल हाेने से रोक नहीं पा रहे हैं. वहीं इस वीडियो की एक और खास बात यह है कि वीडियो में पीछे पिता भी खड़े नजर आते हैं जो बिना कुछ कहे तालियां बजाकर बेटे की सफलता पर गर्व जताते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और इस वीडियो को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है.

 
 
 
 
 
यूजर्स ने किया कमेंट, मां से शुरू होती है हर सफलता की कहानी 

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो को देखकर कमेंट किया है कि मां का प्यार हर मुकाम को चमत्कार बना देता है, डिफेंडर तो मिल गई लेकिन असली जीत यही है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग यही होती है. एक दूसरा यूजर भी कमेंट करता है कि हर आदमी की सफलता की कहानी उसकी मां से शुरू होती है. वहीं एक और यूजर भावुक होकर कमेंट करता है भाई, तू जिंदगी में जीत गया. एक यूजर ने पिता की मौजूदगी पर भी ध्यान दिलाया और लिखा कि पीछे खड़े पिता की खामोश तालियां इस पल को और खास बना देती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 18 Dec 2025 05:05 PM (IST)
Trending News VIRAL VIDEO Defender Viral Video
