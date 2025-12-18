हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL AuctionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNasal Cancer: ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत

Nasal Cancer: ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत

Early Signs Of Nasal Cancer: कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें नाक का कैंसर भी शामिल है. चलिए आपको बताते हैं कि नाक के कैंसर का लक्षण क्या होता है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं आप.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 18 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

Head And Neck Cancer Symptoms: क्या आपको नाक में बार-बार दर्द रहता है? इसे हल्के में लेने की गलती न करें. यह एक दुर्लभ लेकिन रेयर बीमारी नाक का कैंसर का संकेत भी हो सकता है, जिसके मामलों में हाल के वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई है. इसकी जगह और प्रकृति दोनों ही चिंता का विषय हैं, वहीं यह तथ्य भी चौंकाने वाला है कि यह बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, पुरुषों में इस तरह के कैंसर होने की संभावना महिलाओं के मुकाबले लगभग दोगुनी होती है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि नाक का कैंसर क्या होता है और इसके शुरुआती लक्षण कौन-से हैं.

नाक का कैंसर क्या होता है?

नाक और साइनस का कैंसर तब होता है, जब नैसल कैविटी या आसपास मौजूद पैरानैसल साइनस में कैंसर सेल्स बनने लगती हैं. यह हेड और नेक कैंसर की एक रेयर कैटेगरी में आता है. नाक का कैंसर आमतौर पर नाक के पीछे मौजूद खाली जगह में शुरू होता है, जो मुंह की छत के ऊपर से होते हुए गले से जुड़ती है. वहीं, पैरानैसल साइनस चेहरे की हड्डियों में मौजूद छोटे-छोटे हवा से भरे हिस्से होते हैं, जो नाक की गुहा से जुड़े रहते हैं.

नाक के कैंसर के जोखिम कारक

कुछ खास पेशों से जुड़े लोगों में इस कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया है, क्योंकि वे लंबे समय तक हानिकारक कणों को सांस के जरिए अंदर लेते हैं, जैसे कि 

  • लकड़ी का बुरादा (कारपेंट्री)
  • कपड़ा उद्योग की धूल
  • चमड़े की धूल
  • आटा
  • निकेल और क्रोमियम की धूल
  • मस्टर्ड गैस
  • रेडियम

इसके अलावा, धूम्रपान, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंफेक्शन, जैनेटिक रेटिनोब्लास्टोमा, गोरा रंग, पुरुष होना और 55 वर्ष से अधिक उम्र भी इसके जोखिम को बढ़ाते हैं.

नाक के कैंसर के लक्षण

ACS के मुताबिक, नाक के कैंसर के लक्षण अक्सर चेहरे या नाक के एक ही तरफ दिखाई देते हैं. इनमें शामिल हैं-

  • नाक बंद रहना या लगातार जाम महसूस होना
  • आंखों के ऊपर या नीचे दर्द
  • नाक के एक हिस्से में ब्लॉकेज
  • बार-बार नाक से खून आना
  • नाक से पस जैसा स्राव
  • चेहरे या दांतों में सुन्नता
  • लगातार आंखों से पानी आना
  • नजर में बदलाव
  • कानों में दर्द या दबाव महसूस होना
  • चेहरे, तालू या नाक के अंदर गांठ बनना

नाक के कैंसर की जांच कैसे होती है?

आमतौर पर नाक के कैंसर की पहचान लक्षणों के आधार पर की जाती है. डॉक्टर पहले शारीरिक और मेडिकल जांच करते हैं. अगर कैंसर की आशंका होती है, तो मरीज को ईएनटी एक्सपर्ट ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है. इसके लिए एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी स्कैन और बायोप्सी जैसी जांचें की जा सकती हैं, जिससे शरीर के अंदर की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सके.

नाक के कैंसर का इलाज

नाक के कैंसर के इलाज में सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टार्गेटेड ड्रग थेरेपी जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, सभी स्टेज को मिलाकर नाक के कैंसर में 5 साल की सर्वाइवल रेट लगभग 61 प्रतिशत है.

क्या नाक के कैंसर से बचाव संभव है?

सभी मामलों में नाक के कैंसर से बचाव संभव नहीं है, लेकिन जोखिम को जरूर कम किया जा सकता है. इसके लिए धूम्रपान से पूरी तरह दूरी बनाना, हानिकारक रसायनों के संपर्क से बचना और सुरक्षा उपाय अपनाना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- Sleep Structure: 8 घंटे लगातार सोना सही या छोटे-छोटे गैप में नींद लेना, आपकी बॉडी के लिए कौन-सा तरीका बेहतर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 18 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Nasal Cancer Nasal Cancer Symptoms Early Signs Of Nasal Cancer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Bangladesh Diplomatic Row: कौन है बांग्लादेश का हसनत अब्दुल्ला ? जिसने पूर्वोत्तर का तोड़ने की कह दी बात, भारत ने लगाई यूनुस की क्लास
कौन है बांग्लादेश का हसनत अब्दुल्ला ? जिसने पूर्वोत्तर का तोड़ने की कह दी बात, भारत ने लगाई यूनुस की क्लास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Bangladesh Diplomatic Row: कौन है बांग्लादेश का हसनत अब्दुल्ला ? जिसने पूर्वोत्तर का तोड़ने की कह दी बात, भारत ने लगाई यूनुस की क्लास
कौन है बांग्लादेश का हसनत अब्दुल्ला ? जिसने पूर्वोत्तर का तोड़ने की कह दी बात, भारत ने लगाई यूनुस की क्लास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
यूटिलिटी
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget