एक्सप्लोरर
Iran Currency: भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
Iran Currency: क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इस्लामिक देश भी है जहां आपके ₹10000 लगभग 50 लाख के बराबर हो जाएंगे. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और वहां की मुद्रा के बारे में.
Iran Currency: सोचिए कि आप एक ऐसे देश में है जहां आपके ₹10,000 लगभग 50 लाख हो जाते हैं. आपको यह बात अविश्वसनीय लग रही होगी लेकिन आपको बता दें कि सच में एक ऐसा देश है. हम बात कर रहे हैं ईरान की. ईरान की मुद्रा, ईरानी रियाल दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक है. इन्फ्लेशन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरानी मुद्रा इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि भारतीय रुपए में एक छोटी सी रकम भी कागज पर बहुत बड़ी लग सकती है. आइए जानते हैं यहां की मुद्रा के बारे में पूरी जानकारी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 25 Oct 2025 02:28 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
जनरल नॉलेज
7 Photos
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
7 Photos
किस विमान से दिल्ली में कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, इसकी एक उड़ान में कितना लगेगा फ्यूल?
जनरल नॉलेज
7 Photos
10 किलो सोना और 150 कैरेट हीरे, ये हैं दुनिया की सबसे महंगी वेडिंग ड्रेस; कीमत जान रह जाएंगे हैरान
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया की एकमात्र जगह जहां नहीं हैं एक भी मच्छर, आइसलैंड में पहली बार क्यों आई यह प्रजाति?
जनरल नॉलेज
7 Photos
आरा से अमेरिका तक पहुंची छठ पूजा का महिमा, जानें विदेशों में कैसे मनाते हैं यह महापर्व
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
सिडनी में विराट कोहली के पहले रन का मना जश्न, दर्शकों ने बजाई तालियां; जानें क्यों हुआ ऐसा
इंडिया
'घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर से आया सावजी चिकन’, नितिन गडकरी ने किस पर कसा तंज?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion