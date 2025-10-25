संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं. इस प्रतिबंध ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणालियों से अलग कर दिया है. इसका असर विदेशी निवेश और व्यापार पर काफी ज्यादा पड़ा है.