हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Wars History: दुनिया के कितने देशों को तबाह कर चुका अमेरिका, किस नंबर पर आता है ईरान?

US Wars History: दुनिया के कितने देशों को तबाह कर चुका अमेरिका, किस नंबर पर आता है ईरान?

US Wars History: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव जारी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका ने अब तक कितने देशों पर हमला किया है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

US Wars History: यूनाइटेड स्टेट्स, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे झगड़े के दौरान ग्लोबल टेंशन फिर से बढ़ चुकी है. ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाल के हमले की रिपोर्ट ने दुनिया भर में अमेरिकी मिलिट्री दखल के इतिहास के बारे में एक बड़ी बहस को फिर से शुरू कर दिया है. दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कई मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं. कुछ पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया भर में सैकड़ों दखल में शामिल रहा है.

यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री दखल के ग्लोबल आंकड़े 

यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस और इंडिपेंडेंस रिसर्च ग्रुप जैसे संस्थानों की पुरानी स्टडीज और रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने 1776 और 2026 के बीच दुनिया भर में 400 से ज्यादा मिलिट्री दखल किए हैं. इन ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा 1950 के बाद हुआ. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल सुपरपावर के तौर पर उभरा. अकेले 1945 से यूनाइटेड स्टेट्स ने कम से कम 30 देशों पर बमबारी की और दुनिया के अलग-अलग इलाकों के करीब 96 देशों में किसी ना किसी तरह के मिलिट्री दखल दिए. इन दखल में सीधे युद्ध, हवाई हमले, नेवी के झगड़े, साथियों को मिलिट्री सपोर्ट और राजनीतिक घटनाक्रम पर असर डालने के लिए बनाए गए गुप्त ऑपरेशन शामिल हैं.

यूएस मिलट्री ऑपरेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित देश 

कुछ देशों में यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री की खास तौर पर बड़े पैमाने पर भागीदारी रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान और लाओस शामिल हैं. वियतनाम युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरे दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए बमों से ज्यादा बम गिराए. लाओस बाद में इतिहास में सबसे ज्यादा बमबारी वाले देश के तौर पर जाना जाने लगा. क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान यहां लाखों टन विस्फोटक गिराए गए थे.

21वीं सदी में आतंक के खिलाफ युद्ध के तहत शुरू किए गए अफगानिस्तान और इराक के युद्ध से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ और लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही. इन संघर्षों की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को हटाया गया, आर्थिक गिरावट आई और साथ ही बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत भी हुई.

शासन में बदलाव और राजनीतिक दखल 

मिलिट्री युद्ध के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स पर कई देशों में राजनीतिक दखल और शासन में बदलाव को सपोर्ट करने या फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करने का भी आरोप लगा है. ईरान में 1953 का तख्तापलट इसका सबसे मशहूर उदाहरण है. यहां सीआईए ने डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग को हटाने में मदद की थी. 1973 में चिली में यूनाइटेड स्टेट्स के शामिल होने के बारे में भी ऐसे ही आरोप लगे हैं. यहां साल्वाडोर अलेंदे की सरकार गिरा दी गई थी. इसी के साथ 2011 में लीबिया में मिलिट्री दखल ने  मुअम्मर गद्दाफी के पतन में मदद की थी.

यूनाइटेड स्टेट्स के दखल के इतिहास में ईरान की स्थिति 

ईरान उन देशों में से एक रहा है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने कई बार राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह से दखल दिया है. 1953 के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खास तौर पर तनाव से ग्रस्त हो चुके हैं. इसने ईरान के राजनीतिक माहौल को बदल दिया है. बाद में 1988 में ऑपरेशन प्रेइंग मेंटिस के दौरान सीधी मिलिट्री लड़ाई हुई. यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की सेना फारस की खाड़ी में ईरानी सेना से भिड़ गई. 2025-2026 में भी तनाव फिर से बढ़ चुका है. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमलों की खबरें सामने आई हैं.

यह भी पढ़ें:  कैसे हटाए जा सकते हैं देश के किसी राज्य में नियुक्त गवर्नर, जानें क्या हैं इसके नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
US Israel Iran War US Interventions US Wars History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
US Wars History: दुनिया के कितने देशों को तबाह कर चुका अमेरिका, किस नंबर पर आता है ईरान?
दुनिया के कितने देशों को तबाह कर चुका अमेरिका, किस नंबर पर आता है ईरान?
जनरल नॉलेज
इजरायल-अमेरिका या यूएई, अगर ईरान हार गया तो उसके तेल पर किसका होगा कब्जा?
इजरायल-अमेरिका या यूएई, अगर ईरान हार गया तो उसके तेल पर किसका होगा कब्जा?
जनरल नॉलेज
Governor Removal Rule: कैसे हटाए जा सकते हैं देश के किसी राज्य में नियुक्त गवर्नर, जानें क्या हैं इसके नियम?
कैसे हटाए जा सकते हैं देश के किसी राज्य में नियुक्त गवर्नर, जानें क्या हैं इसके नियम?
जनरल नॉलेज
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
महाराष्ट्र
Maharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
Cluster Bomb Cost: कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
शिक्षा
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget