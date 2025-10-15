हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndian Rivers Gold: भारत की किन नदियों में मिलता है सोना, यहां आप कैसे निकाल सकते हैं गोल्ड?

Indian Rivers Gold: भारत की किन नदियों में मिलता है सोना, यहां आप कैसे निकाल सकते हैं गोल्ड?

Indian Rivers Gold: क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जिनकी रेत में सोने के कण मिले हुए हैं? आइए जानते हैं कहां हैं ये नदियां और इनसे सोना कैसे निकाला जा सकता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Oct 2025 12:22 PM (IST)
Indian Rivers Gold: क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जिनकी रेत में सोने के कण मिले हुए हैं? आइए जानते हैं कहां हैं ये नदियां और इनसे सोना कैसे निकाला जा सकता है.

Indian Rivers Gold: भारत में कई ऐसी नदियां हैं जिनकी रेत में सोने के छोटे-छोटे कण मौजूद हैं. आज हम जानेंगे उन नदियों के बारे में और साथ ही यह भी कि इनसे सोना कैसे निकाला जा सकता है. आइए जानते हैं उन नदियों के नाम और पूरी प्रक्रिया.

1/6
झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहने वाली स्वर्णरेखा नदी
झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहने वाली स्वर्णरेखा नदी "सोने की रेखा' के नाम से मशहूर है. यहां का स्थानीय समुदाय इसकी रेत को छानकर बारीक सोने के कण निकालता रहा है. यही वजह है कि यह भारत की सबसे मशहूर सोना युक्त नदियों में से एक बन गई है.
2/6
इब नदी जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है, नदी के सोने का एक और स्रोत है. यहां पर छोटे पैमाने पर खनन करके कई परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं. उनकी आय इसकी रेत से सोने के कण इकट्ठा करने पर निर्भर है.
इब नदी जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है, नदी के सोने का एक और स्रोत है. यहां पर छोटे पैमाने पर खनन करके कई परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं. उनकी आय इसकी रेत से सोने के कण इकट्ठा करने पर निर्भर है.
3/6
महानदी के तलछट में भी सोने के अंश मौजूद हैं. हालांकि यहां पर मात्रा सीमित है लेकिन यहां पर भी प्लेसर खनन किया जा सकता है.
महानदी के तलछट में भी सोने के अंश मौजूद हैं. हालांकि यहां पर मात्रा सीमित है लेकिन यहां पर भी प्लेसर खनन किया जा सकता है.
4/6
मुख्य नदियों की सहायक नदियां जैसे कटकारी में भी सोने के कण पाए जाते हैं. स्थानीय लोग इन छोटी धाराओं की खोज ज्यादा करते हैं क्योंकि यह कभी-कभी बड़ी नदियों की तुलना में सोने को ज्यादा अच्छे तरीके से संकेंद्रित कर सकती हैं.
मुख्य नदियों की सहायक नदियां जैसे कटकारी में भी सोने के कण पाए जाते हैं. स्थानीय लोग इन छोटी धाराओं की खोज ज्यादा करते हैं क्योंकि यह कभी-कभी बड़ी नदियों की तुलना में सोने को ज्यादा अच्छे तरीके से संकेंद्रित कर सकती हैं.
5/6
नदियों से सोना निकालने में रेत, बजरी और गाद को इकट्ठा करना और फिर उस मिश्रण को छानकर भारी सोने के कणों को अलग करना होता है. शुद्ध सोने के लिए कंबल या फिर कड़ाही का इस्तेमाल किया जाता है.
नदियों से सोना निकालने में रेत, बजरी और गाद को इकट्ठा करना और फिर उस मिश्रण को छानकर भारी सोने के कणों को अलग करना होता है. शुद्ध सोने के लिए कंबल या फिर कड़ाही का इस्तेमाल किया जाता है.
6/6
इकट्ठा करने के बाद अशुद्धियों को दूर करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके सोने को रिफाइन किया जाता है. इसके बाद कम उपज के बावजूद भी निकल गए सोने की थोड़ी मात्रा इस्तेमाल के लिए पूरी होती है.
इकट्ठा करने के बाद अशुद्धियों को दूर करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके सोने को रिफाइन किया जाता है. इसके बाद कम उपज के बावजूद भी निकल गए सोने की थोड़ी मात्रा इस्तेमाल के लिए पूरी होती है.
Published at : 15 Oct 2025 12:22 PM (IST)
Tags :
Indian Rivers Gold Swarnarekha Gold Ib River Gold

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
भोजपुरी सिनेमा
जाति की वजह से अधूरा रह गया था निरहुआ का पहला प्यार, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
निरहुआ का पहला प्यार अधूरा रह गया था, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
नौकरी
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
जनरल नॉलेज
World White Cane Day: सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget