झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहने वाली स्वर्णरेखा नदी "सोने की रेखा' के नाम से मशहूर है. यहां का स्थानीय समुदाय इसकी रेत को छानकर बारीक सोने के कण निकालता रहा है. यही वजह है कि यह भारत की सबसे मशहूर सोना युक्त नदियों में से एक बन गई है.