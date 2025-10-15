एक्सप्लोरर
Indian Rivers Gold: भारत की किन नदियों में मिलता है सोना, यहां आप कैसे निकाल सकते हैं गोल्ड?
Indian Rivers Gold: क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जिनकी रेत में सोने के कण मिले हुए हैं? आइए जानते हैं कहां हैं ये नदियां और इनसे सोना कैसे निकाला जा सकता है.
Indian Rivers Gold: भारत में कई ऐसी नदियां हैं जिनकी रेत में सोने के छोटे-छोटे कण मौजूद हैं. आज हम जानेंगे उन नदियों के बारे में और साथ ही यह भी कि इनसे सोना कैसे निकाला जा सकता है. आइए जानते हैं उन नदियों के नाम और पूरी प्रक्रिया.
15 Oct 2025
