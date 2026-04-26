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Ice Melting: कितने साल में पिघलेगी पूरी दुनिया की बर्फ, अगर सारी बर्फ पिघल गई तो क्या होगा?
Ice Melting: धरती पर मौजूद बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही है. इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है. आइए जानते हैं कि पूरी धरती की बर्फ को पिघलने में कितना समय लगेगा.
Ice Melting: वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि पृथ्वी पर मौजूद बर्फ का विशाल भंडार जो 50 लाख क्यूबिक मील से भी ज्यादा है, धीरे-धीरे पिघल रहा है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसे पूरी तरह पिघलने में कितना समय लगेगा. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 26 Apr 2026 09:06 AM (IST)
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