अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का जलस्तर लगभग 66 से 70 मीटर तक बढ़ सकता है. मुंबई, न्यूयॉर्क शहर और टोक्यो जैसे बड़े तटीय शहर डूब जाएंगे. इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और नीदरलैंड जैसे नीचले इलाके वाले देश भी पूरी तरह से डूब जाएंगे.