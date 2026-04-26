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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIce Melting: कितने साल में पिघलेगी पूरी दुनिया की बर्फ, अगर सारी बर्फ पिघल गई तो क्या होगा?

Ice Melting: कितने साल में पिघलेगी पूरी दुनिया की बर्फ, अगर सारी बर्फ पिघल गई तो क्या होगा?

Ice Melting: धरती पर मौजूद बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही है. इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है. आइए जानते हैं कि पूरी धरती की बर्फ को पिघलने में कितना समय लगेगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Apr 2026 09:06 AM (IST)
Ice Melting: धरती पर मौजूद बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही है. इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है. आइए जानते हैं कि पूरी धरती की बर्फ को पिघलने में कितना समय लगेगा.

Ice Melting: वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि पृथ्वी पर मौजूद बर्फ का विशाल भंडार जो 50 लाख क्यूबिक मील से भी ज्यादा है, धीरे-धीरे पिघल रहा है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसे पूरी तरह पिघलने में कितना समय लगेगा. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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पूरी धरती पर मौजूद बर्फ को पिघलने में 5000 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा. हालांकि यह समय सीमा तय नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसानों द्वारा किए गए उत्सर्जन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ती है.
पूरी धरती पर मौजूद बर्फ को पिघलने में 5000 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा. हालांकि यह समय सीमा तय नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसानों द्वारा किए गए उत्सर्जन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ती है.
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अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का जलस्तर लगभग 66 से 70 मीटर तक बढ़ सकता है. मुंबई, न्यूयॉर्क शहर और टोक्यो जैसे बड़े तटीय शहर डूब जाएंगे. इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और नीदरलैंड जैसे नीचले इलाके वाले देश भी पूरी तरह से डूब जाएंगे.
अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का जलस्तर लगभग 66 से 70 मीटर तक बढ़ सकता है. मुंबई, न्यूयॉर्क शहर और टोक्यो जैसे बड़े तटीय शहर डूब जाएंगे. इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और नीदरलैंड जैसे नीचले इलाके वाले देश भी पूरी तरह से डूब जाएंगे.
Published at : 26 Apr 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Global Warming Sea Level Rise Ice Melting

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