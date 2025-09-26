हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअगर आज जिंदा होते मुगल तो कैसा होता अपना भारत? तस्वीरों में देखें

अगर आज जिंदा होते मुगल तो कैसा होता अपना भारत? तस्वीरों में देखें

Mughals In Today's Generation: अगर आज मुगल जिंदा होते तो भारत सिर्फ इतिहास की इमारतों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और विशाल साम्राज्य से दुनिया को चौंका रहा होता. चलिए जानें कैसा दिखता हमारा देश.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Sep 2025 07:57 AM (IST)
Mughals In Today's Generation: अगर आज मुगल जिंदा होते तो भारत सिर्फ इतिहास की इमारतों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और विशाल साम्राज्य से दुनिया को चौंका रहा होता. चलिए जानें कैसा दिखता हमारा देश.

भारत के इतिहास में मुगल काल को एक अहम अध्याय माना जाता है, लेकिन अगर आज भी मुगल शासक जिंदा होते और वर्तमान दौर में शासन कर रहे होते, तो भारत और दक्षिण एशिया का स्वरूप बिल्कुल अलग दिखता. इतिहासकार मानते हैं कि मुगल सल्तनत अपनी स्थापत्य कला, केंद्रीकृत शासन और सैन्य ताकत के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन आधुनिक समय में यह तानाशाही, विकास और डिजिटल तीनों का संगम बन सकती थी. चलिए कुछ तस्वीरें देखें.

अगर मुगल आज जिंदा होते, तो शायद भारत की सीमाएं केवल मौजूदा भारत तक सीमित नहीं रहतीं. अकबर और औरंगजेब के दौर की तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार के बड़े हिस्से भारत का हिस्सा होते.
इस तरह दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल जाता. इतना ही नहीं, इतने बड़े साम्राज्य का मतलब यह भी होता कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में गिना जाता.
आधुनिक युग में मुगलों का प्रभाव भी बदला हुआ नजर आ सकता था. जैसे अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और नीतिगत सुधारों से साम्राज्य को मजबूत किया था.
उसी तरह से आज के दौर में अकबर डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन शायद मुगलों की नई पहचान होती. शायद उनके बच्चे भी आज के बच्चों की एग्जाम दे रहे होते, अकबर लैपटॉप चलाते और एटीएम से पैसे निकालते.
उनकी स्थापत्य कला आज गगनचुंबी इमारतों और आधुनिक वास्तुकला के साथ मिलकर एक अलग ही भव्यता पेश करती.
मुगल संस्कृति का असर आज भी भारत की रगों में देखने को मिलता है. ताजमहल, लाल किला, और फतेहपुर सीकरी इसकी गवाही देते हैं.
अगर वे आज होते, तो शायद भारतीय सिनेमा, फैशन और खानपान पर भी मुगल रंग और गहरा हो सकता था. बिरयानी और मुगलई व्यंजनों के साथ-साथ मॉडर्न मुगल ब्रांड भी वैश्विक बाजार पर छा सकता था.
हालांकि एक और पहलू भी सामने आ सकता था, और वो है मुगलों की केंद्रीकृत सत्ता शायद लोकतांत्रिक मूल्यों से टकराती.
तब भारत आज जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजवंश के अधीन शासित होता. मीडिया की स्वतंत्रता, जनता के अधिकार और संविधान की जगह शाही फरमान देश की दिशा तय करते.
फिर भी, अगर आज मुगल जिंदा होते तो वे पूरी तरह आधुनिक तकनीक और वैश्विक रणनीतियों को अपनाकर भारत को एक सुपरपावर बना सकते थे.
Published at : 26 Sep 2025 07:57 AM (IST)
Embed widget