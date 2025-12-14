NCERT ने साल 2025 में सिलेबस में किए ये बड़े बदलाव, आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी

साल 2025 अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही नया शैक्षणिक सत्र 2026 शुरू होने वाला है. ऐसे में देशभर के करोड़ों स्कूली छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि NCERT ने इस साल स्कूलों की किताबों और सिलेबस में कौन-कौन से बड़े बदलाव किए हैं. दरअसल, नई शिक्षा नीति (NEP 2020) लागू होने के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहा है. अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान, विकास, स्थानीय संस्कृति, इतिहास और रोजगार से जुड़ी शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है.

इसी दिशा में NCERT ने साल 2025 में कई अहम फैसले लिए हैं. NCERT का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र सिर्फ रटने वाली पढ़ाई न करें, बल्कि सोचने, समझने और जीवन में काम आने वाली चीजें सीखें. इसी कारण सिलेबस को आसान बनाया गया है, कई पुराने अध्याय हटाए गए हैं और कई नए, रोचक और उपयोगी विषय जोड़े गए हैं. तो आइए जानते हैं कि NCERT ने साल 2025 में सिलेबस में क्या बड़े बदलाव किए.

NCERT ने साल 2025 की शुरुआत में इतिहास की किताबों में जरूरी बदलाव किए हैं. इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से जुड़े कई अध्यायों को या तो हटा दिया गया है या फिर छोटा करके नया रूप दिया गया है. अब इतिहास की किताबों में ज्यादा जोर दिया जा रहा है. जैसे प्राचीन भारत के इतिहास पर, आदिवासी और जनजातीय समुदायों के योगदान पर, भारतीय वैज्ञानिकों और उनके कार्यों पर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर. इतिहास को बेहतर समझाने के लिए एक नया भाग जोड़ा गया है, जिसे इतिहास का अंधकारमय काल कहा गया है. साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025–26 से कक्षा 4, 5, 7 और 8 की नई किताबें जारी की गई हैं. इन किताबों में भाषा को पहले से ज्यादा सरल और रोचक बनाया गया है, पुराने कंटेंट की जगह नया और आधुनिक विषयवस्तु जोड़ी गई है और कई किताबों के नाम भी बदल दिए गए हैं.

स्किल आधारित पढ़ाई पर जोर

नई शिक्षा नीति के तहत अब कक्षा 6 से स्किल आधारित यानी वोकेशनल शिक्षा शुरू की जा रही है. इसका मतलब है कि छात्र सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेंगे, वे काम करना, प्रोजेक्ट बनाना, हुनर सीखना भी सीखेंगे, पढ़ाई को रोजगार और जीवन से जोड़ा जाएगा. इसका उद्देश्य छात्रों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना, काम करने की आदत डालना और फ्यूचर के लिए तैयार करना है. इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की सोच को बढ़ावा देने के लिए NCERT ने किताबों में स्वदेशी मॉड्यूल जोड़ा है. NCERT ने कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर दो विशेष मॉड्यूल शुरू किए हैं. नए और पुराने सिलेबस के बीच अंतर को कम करने के लिए NCERT ने ब्रिज कोर्स शुरू किए हैं और NCERT ने कक्षा 4, 5, 7 और 8 की किताबों को पूरी तरह अपडेट किया है.

