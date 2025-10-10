हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमना है तो कितना लगेगा पैसा? आज ही जान लें डिटेल

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमना है तो कितना लगेगा पैसा? आज ही जान लें डिटेल

Kashmir to Kanyakumari Trip: अगर आप सच में भारत की असली सुंदरता को एक छोर से दूसरे छोर तक देखना चाहते हैं, तो थोड़ा बजट तैयार कर लें. चलिए जानें कि इसके लिए कितना खर्चा आएगा.

By : निधि पाल  | Updated at : 10 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Kashmir to Kanyakumari Trip: अगर आप सच में भारत की असली सुंदरता को एक छोर से दूसरे छोर तक देखना चाहते हैं, तो थोड़ा बजट तैयार कर लें. चलिए जानें कि इसके लिए कितना खर्चा आएगा.

भारत का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले विविधता और खूबसूरती की तस्वीर उभरती है, उत्तर में बर्फ से ढकेपहाड़ और दक्षिण में समुद्र के किनारे का शांत नजारा. यही वजह है कि कई लोग अपने जीवन में एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करने का सपना जरूर देखते हैं. लेकिन सवाल उठता है कि इस सपने को हकीकत में बदलने में आखिर कितना खर्च आता है? अगर आप भी ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं इस रोमांचक यात्रा का पूरा खर्चा कितना होगा.

सबसे पहले बात करें यात्रा के खर्च की तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सा ट्रांसपोर्ट चुनते हैं. अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तो दिल्ली से कन्याकुमारी की फ्लाइट का किराया करीब 5000 से 8000 रुपये तक हो सकता है.
सबसे पहले बात करें यात्रा के खर्च की तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सा ट्रांसपोर्ट चुनते हैं. अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तो दिल्ली से कन्याकुमारी की फ्लाइट का किराया करीब 5000 से 8000 रुपये तक हो सकता है.
अलग आप श्रीनगर या जम्मू से दिल्ली की फ्लाइट जोड़ दें तो आने-जाने का कुल खर्च करीब 20,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच सकता है. दूसरी ओर, अगर आप ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, तो यह काफी सस्ता विकल्प है.
अलग आप श्रीनगर या जम्मू से दिल्ली की फ्लाइट जोड़ दें तो आने-जाने का कुल खर्च करीब 20,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच सकता है. दूसरी ओर, अगर आप ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, तो यह काफी सस्ता विकल्प है.
जम्मू से कन्याकुमारी तक का ट्रेन किराया कोच और तारीख के हिसाब से 1100 से 4200 रुपये तक होता है. यानी ट्रेन से सफर करने पर आपका ट्रैवल बजट काफी कम रह सकता है.
जम्मू से कन्याकुमारी तक का ट्रेन किराया कोच और तारीख के हिसाब से 1100 से 4200 रुपये तक होता है. यानी ट्रेन से सफर करने पर आपका ट्रैवल बजट काफी कम रह सकता है.
अब आते हैं रुकने और खाने-पीने के खर्च पर. अगर आप मिड-रेंज होटल में ठहरते हैं, तो एक दिन का खर्च लगभग 2000 से 3500 रुपये तक हो सकता है. वहीं, 3-स्टार होटल में रुकने और तीनों टाइम खाना लेने पर यह खर्च 5000 से 6000 तक पहुंच सकता है.
अब आते हैं रुकने और खाने-पीने के खर्च पर. अगर आप मिड-रेंज होटल में ठहरते हैं, तो एक दिन का खर्च लगभग 2000 से 3500 रुपये तक हो सकता है. वहीं, 3-स्टार होटल में रुकने और तीनों टाइम खाना लेने पर यह खर्च 5000 से 6000 तक पहुंच सकता है.
कई ट्रैवल वेबसाइट पर आपको पूरे सफर के पैकेज मिल जाते हैं, जिनमें फ्लाइट, होटल और कुछ जगहों का लोकल टूर शामिल होता है. ऐसे पैकेज की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक जा सकती है, लेकिन बजट ट्रिप में यही यात्रा आप 50,000 से 1 लाख रुपये के बीच में पूरी कर सकते हैं.
कई ट्रैवल वेबसाइट पर आपको पूरे सफर के पैकेज मिल जाते हैं, जिनमें फ्लाइट, होटल और कुछ जगहों का लोकल टूर शामिल होता है. ऐसे पैकेज की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक जा सकती है, लेकिन बजट ट्रिप में यही यात्रा आप 50,000 से 1 लाख रुपये के बीच में पूरी कर सकते हैं.
स्थानीय घूमने-फिरने का खर्च भी आपके बजट में अहम भूमिका निभाता है. कश्मीर में 4-5 दिन के टूर का औसतन खर्च 10,000 से 12,000 रुपये तक होता है. कन्याकुमारी में दो दिन के लिए लोकल साइटसीइंग, भोजन और होटल खर्च लगभग 5000 से 7000 रुपये तक आ सकता है.
स्थानीय घूमने-फिरने का खर्च भी आपके बजट में अहम भूमिका निभाता है. कश्मीर में 4-5 दिन के टूर का औसतन खर्च 10,000 से 12,000 रुपये तक होता है. कन्याकुमारी में दो दिन के लिए लोकल साइटसीइंग, भोजन और होटल खर्च लगभग 5000 से 7000 रुपये तक आ सकता है.
अगर आप पूरी यात्रा यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आना-जाना और बीच में रुकना जोड़ें, तो औसतन 6 से 8 दिन की इस यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्च 70,000 से 1 लाख रुपये के बीच आसानी से बैठ सकता है.
अगर आप पूरी यात्रा यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आना-जाना और बीच में रुकना जोड़ें, तो औसतन 6 से 8 दिन की इस यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्च 70,000 से 1 लाख रुपये के बीच आसानी से बैठ सकता है.
Published at : 10 Oct 2025 07:49 AM (IST)
