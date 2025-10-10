कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमना है तो कितना लगेगा पैसा? आज ही जान लें डिटेल

कई ट्रैवल वेबसाइट पर आपको पूरे सफर के पैकेज मिल जाते हैं, जिनमें फ्लाइट, होटल और कुछ जगहों का लोकल टूर शामिल होता है. ऐसे पैकेज की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक जा सकती है, लेकिन बजट ट्रिप में यही यात्रा आप 50,000 से 1 लाख रुपये के बीच में पूरी कर सकते हैं.