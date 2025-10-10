एक्सप्लोरर
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमना है तो कितना लगेगा पैसा? आज ही जान लें डिटेल
Kashmir to Kanyakumari Trip: अगर आप सच में भारत की असली सुंदरता को एक छोर से दूसरे छोर तक देखना चाहते हैं, तो थोड़ा बजट तैयार कर लें. चलिए जानें कि इसके लिए कितना खर्चा आएगा.
भारत का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले विविधता और खूबसूरती की तस्वीर उभरती है, उत्तर में बर्फ से ढकेपहाड़ और दक्षिण में समुद्र के किनारे का शांत नजारा. यही वजह है कि कई लोग अपने जीवन में एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करने का सपना जरूर देखते हैं. लेकिन सवाल उठता है कि इस सपने को हकीकत में बदलने में आखिर कितना खर्च आता है? अगर आप भी ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं इस रोमांचक यात्रा का पूरा खर्चा कितना होगा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Oct 2025 07:49 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
जनरल नॉलेज
6 Photos
शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में 15 दिन के लिए आपकी दुल्हन बन जाएंगी लड़कियां, देना पड़ेगा सिर्फ इतना पैसा
जनरल नॉलेज
6 Photos
शादी में बुक करते हैं लैम्बर्गिनी तो कितना आएगा खर्च, जानें एक घंटे का कितना लगेगा किराया?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
विश्व
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion