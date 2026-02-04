दरअसल गोली निशाने पर लगेगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां पर हैं. अगर आप गहरे स्पेस में हैं जहां पर कोई ग्रेविटी या हवा का प्रतिरोध नहीं होता तो गोली बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी और अगर सही निशाना लगाया जाए तो लक्ष्य पर लग सकती है. हालांकि अगर आप किसी ग्रह के चारों तरफ ऑर्बिट में हैं तो ग्रेविटी गोली के रास्ते को थोड़ा मोड सकती है.