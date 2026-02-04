हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gun Fired in Space: अंतरिक्ष में गोली चलाई जाए तो‌ क्या वह टारगेट हिट करेगी, जानें पृथ्वी से कितना अलग होगा परिणाम?

Gun Fired in Space: अंतरिक्ष में गोली चलाई जाए तो‌ क्या वह टारगेट हिट करेगी, जानें पृथ्वी से कितना अलग होगा परिणाम?

Gun Fired In Space: धरती पर बंदूक चलाने और स्पेस में बंदूक चलाने के बीच काफी अंतर है. आइए जानते हैं कि स्पेस में बंदूक चलाने पर गोली कहां तक जाएगी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Feb 2026 08:38 AM (IST)
Gun Fired In Space: धरती पर बंदूक चलाने और स्पेस में बंदूक चलाने के बीच काफी अंतर है. आइए जानते हैं कि स्पेस में बंदूक चलाने पर गोली कहां तक जाएगी.

Gun Fired In Space: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर स्पेस में बंदूक चलाई जाए तो उसकी गोली कहां तक जा सकती है. दरअसल टेक्निकली स्पेस में बंदूक चलाई जा सकती है लेकिन वहां गोली का व्यवहार धरती पर हमारे देखे जाने वाले व्यवहार से काफी अलग होगा. आइए जानते हैं कि दोनों में कितना अंतर है.

आम धारना के उलट बंदूक चलाने के लिए हवा की जरूरत नहीं होती. आधुनिक गोलियों में कार्ट्रिज के अंदर अपना ऑक्सिडाइजर होता है और यह बारूद को स्पेस के वैक्यूम में भी जलने देता है. यानी कि स्पेस में ट्रिगर दबाने पर भी गोली निकलेगी.
आम धारना के उलट बंदूक चलाने के लिए हवा की जरूरत नहीं होती. आधुनिक गोलियों में कार्ट्रिज के अंदर अपना ऑक्सिडाइजर होता है और यह बारूद को स्पेस के वैक्यूम में भी जलने देता है. यानी कि स्पेस में ट्रिगर दबाने पर भी गोली निकलेगी.
दरअसल गोली निशाने पर लगेगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां पर हैं. अगर आप गहरे स्पेस में हैं जहां पर कोई ग्रेविटी या हवा का प्रतिरोध नहीं होता तो गोली बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी और अगर सही निशाना लगाया जाए तो लक्ष्य पर लग सकती है. हालांकि अगर आप किसी ग्रह के चारों तरफ ऑर्बिट में हैं तो ग्रेविटी गोली के रास्ते को थोड़ा मोड सकती है.
दरअसल गोली निशाने पर लगेगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां पर हैं. अगर आप गहरे स्पेस में हैं जहां पर कोई ग्रेविटी या हवा का प्रतिरोध नहीं होता तो गोली बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी और अगर सही निशाना लगाया जाए तो लक्ष्य पर लग सकती है. हालांकि अगर आप किसी ग्रह के चारों तरफ ऑर्बिट में हैं तो ग्रेविटी गोली के रास्ते को थोड़ा मोड सकती है.
Published at : 04 Feb 2026 08:38 AM (IST)
