हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKing Insult Law: इस देश में किंग को बुरा कहना गैरकानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा

King Insult Law: इस देश में किंग को बुरा कहना गैरकानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा

King Insult Law: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर राजा को बुरा भला कहना काफी भारी पड़ सकता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और आखिर क्यों है ऐसे नियम.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Mar 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

King Insult Law: थाईलैंड में राजा और शाही परिवार की बुराई करना या फिर उनका अपमान करना ना सिर्फ समाज में गलत है बल्कि यह एक गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस भी है. देश दुनिया के सबसे सख्त मानहानि कानूनों में से एक को लागू करता है. इसे थाई दंड संहिता के सेक्शन 112 के तहत लेसे मैजेस्टे कानून के नाम से जाना जाता है. 

क्या है थाईलैंड का लेसे मैजेस्टे कानून?

थाईलैंड की दंड संहिता के आर्टिकल 112 के तहत राजा, रानी, वारिस या फिर रीजेंट का अपमान करना, उन्हें बदनाम करना या फिर धमकी देना गैर कानूनी है. यह कानून राजशाही की इज्जत की रक्षा के लिए बनाया गया है. इसे थाई राष्ट्रीय पहचान का एक अहम हिस्सा माना जाता है. ऑफीशियली यह सुरक्षा सिर्फ इन चार शाही पदों पर लागू होती है. 

क्या है इसकी कानूनी उलझन? 

 कुछ मामलों में कोर्ट ने ऐसे लोगों को सजा दी है जिन्होंने ऐसे पुराने राजाओं के बारे में बयान दिए थे जो अब जिंदा ही नहीं है. शाही पालतू जानवरों के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़े मामले भी सामने आए हैं. इससे पता चलता है कि कानून को कितने बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है. 

कानून में यह साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि बेइज्जती या फिर बदनामी किसे माना जाएगा. इस उलझन का मतलब है कि अप्रत्यक्ष आलोचना, व्यंग या फिर ऑनलाइन जुड़ाव जैसे किसी पोस्ट को लाइक या शेयर करना भी संभावित रूप से एक क्रिमिनल अपराध माना जा सकता है. 

उल्लंघन के लिए कड़ी सजा 

सेक्शन 112 के तहत सजा काफी कड़ी है. हर अपराध के लिए 3 से 15 साल की जेल की सजा है. खास बात यह है कि सजा एक के बाद एक चल सकती है. अगर किसी पर कई बयानों या फिर पोस्ट का आरोप है तो कुल सजा दशकों तक बढ़ सकती है. 

जनवरी 2024 में एक आदमी को फेसबुक पोस्ट के जरिए राजशाही का अपमान करने के लिए रिकॉर्ड 50 साल की जेल की सजा मिली थी. ऐसे मामलों से पता चलता है कि थाई अधिकारी कितनी गंभीरता से कानून को लागू करते हैं.

सोशल मीडिया पर कड़ी नजर 

थाईलैंड में कानून डिजिटल स्पेस में भी सख्ती से लागू होता है. ना सिर्फ पब्लिक स्पीच बल्कि ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए भी केस हो सकता है. शाही परिवार की बुराई करने वाले कंटेंट को शेयर करने, दोबारा पोस्ट करने या फिर लाइक करने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है. 

मुश्किल जमानत और कानूनी प्रक्रिया 

सेक्शन 112 के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को अक्सर जमानत मिलने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. कई लोग ट्रायल का इंतजार करते हुए लंबे समय तक हिरासत में रहते हैं. इसके अलावा कानून की एक और खास बात यह है कि कोई भी नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 112 का उल्लंघन करने के आरोप में शिकायत दर्ज करा सकता है.

करेंसी तक का सम्मान 

थाईलैंड की करेंसी पर राजा की तस्वीर बनी होती है. करेंसी का अंदर करना भी राजशाही का अपमान माना जा सकता है. करेंसी के अपमान से मतलब है बैंक नोट पर पैर रखना या फिर उन्हें जला देना.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 03 Mar 2026 01:38 PM (IST)
