क्या दिल्ली में पढ़ रहीं दूसरे राज्य की लड़कियों को मिलेगा लखपति बिटिया का फायदा, जानें नियम?

दिल्ली सरकार ने बेटियों की पढ़ाई और फ्यूचर को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है. लाडली योजना को विस्तार देते हुए ही अब दिल्ली सरकार ने इसे लखपति बिटिया योजना के रूप में लागू कर दिया है. इस योजना का मकसद जन्म से लेकर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा तक बेटियों को पढ़ाई के दौरान आर्थिक मदद देना है. ताकि पैसे की कमी के कारण पढ़ाई बीच में न छूटे.

योजना के तहत सरकार चरणबद्ध तरीके से राशि बेटियों के खातों में जमा करेगी, जो 21 साल तक की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते ब्याज सहित 1 लाख रुपये से ज्यादा हो जाएगी. वहीं इस योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि लखपति बिटिया योजना का फायदा दिल्ली में पढ़ रही दूसरे राज्यों की लड़कियों को भी मिलेगा या नहीं और इसे लेकर क्या नियम है.



क्या दूसरे राज्य की बेटियां को भी मिलेगा योजना का फायदा?



लखपति बिटिया योजना के नियमों के अनुसार इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मिलता है, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ है, जिनके परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो और जिनके परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से ज्यादा न हो. यानी अगर कोई लड़की दिल्ली में पढ़ रही है, लेकिन उसका जन्म किसी दूसरे राज्य में या परिवार स्थाई रूप से दिल्ली का निवासी नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं इस योजना के अनुसार एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इसका फायदा मिलता है. हालांकि सरकारी या लाइसेंस प्राप्त देखभाल केंद्रों में रहने वाली बेटियों के लिए कुछ शर्तों में छूट दी गई है.

लखपति योजना में कितने रुपए मिलते हैं?



लखपति बिटिया योजना में सरकार बेटी के आधार से जुड़े खातों में अलग-अलग चरणों में रकम जमा करेगी. इसमें जन्म के समय खाते में 11 हजार जमा होंगे. इसके बाद पहली कक्षा, 6, 9, 10 कक्षा और 12वीं पास करने पर 5-5 जमा किए जाएंगे. वहीं ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने पर 20 हजार की एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी. कुल मिलाकर इस योजना के तहत सरकार करीब 56,000 रुपये बेटियों के खाते में जमा करेगी जो ब्याज सहित 21 साल की उम्र तक 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगे. यह राशि सीधे डीबीटी के जरिए बेटियों के खाते में जाएगी.



कैसे कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन?



लखपति बिटिया योजना के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे. इसके लिए दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. वहीं आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिल्ली का निवासी प्रमाण पत्र और बैंक खाते की डिटेल जरूरी होगी.

