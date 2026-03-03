इन भारतीय अमीरों ने अमेरिका में ले रखा है खुद का घर, देख लें लिस्ट

भारत के कई बड़े उद्योगपति और टेक अरबपति अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने अमेरिका के महंगे और प्रतिष्ठित इलाकों में भी करोड़ों डॉलर की संपत्तियां खरीदी हैं. न्यूयॉर्क का ट्राइबेका, फ्लोरिडा का इंडियन क्रीक आइलैंड और कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली जैसे इलाकों में इन भारतीय मूल के अमीरों के घर है. हाल में 2025 में मुकेश अंबानी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी डील ने इस ट्रेंड को फिर चर्चा में ला दिया. आइए जानें कि किन अमीरों ने यहां खुद का घर बनाया है.

अमेरिका में बढ़ती भारतीय अमीरों की मौजूदगी

पिछले 20 साल में भारतीय उद्योगपतियों और टेक उद्यमियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है. अमेरिका, खासकर न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए पसंदीदा रिहायशी बाजार रहे हैं. यहां घर खरीदना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि वैश्विक नेटवर्क और कारोबार से जुड़ाव का संकेत भी माना जाता है.

मुकेश अंबानी

2025 में मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क सिटी के ट्राइबेका इलाके में एक बिल्डिंग खरीदी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 20 मिलियन डॉलर यानी लगभग 160 करोड़ रुपये बताई गई है. जानकारी के अनुसार इस इमारत को लग्जरी रेजिडेंस में बदलने की योजना है. हालांकि अंबानी भारतीय नागरिक हैं और भारत में ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका में यह खरीद उनके वैश्विक निवेश विस्तार का संकेत मानी जा रही है.

जय चौधरी

हिमाचल प्रदेश में जन्मे जय चौधरी साइबर सिक्योरिटी कंपनी Zscaler के संस्थापक हैं. कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन जोस में है. 2025 में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 18 अरब डॉलर आंकी गई. रिपोर्ट्स के अनुसार वे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहते हैं, संभवतः सिलिकॉन वैली के किसी निजी एस्टेट में. यह इलाका दुनिया के बड़े टेक निवेशकों और सीईओ का केंद्र माना जाता है.

राकेश गंगवाल

इंडिगो एयरलाइंस के सह-संस्थापक राकेश गंगवाल ने 2015 में फ्लोरिडा के मियामी में एक आलीशान वॉटरफ्रंट एस्टेट खरीदा था. यह प्रॉपर्टी 17 इंडियन क्रीक आइलैंड रोड पर स्थित है.

16,393 वर्ग फुट में फैली इस संपत्ति की खरीद कीमत करीब 30 मिलियन डॉलर बताई गई थी. इंडियन क्रीक आइलैंड अमेरिका के सबसे एक्सक्लूसिव रिहायशी इलाकों में गिना जाता है, जहां कई अरबपति और सेलिब्रिटी रहते हैं.

विनोद खोसला

विनोद खोसला Sun Microsystems के सह-संस्थापक रहे हैं और बाद में उन्होंने Khosla Ventures की स्थापना की थी. वे लंबे समय से सिलिकॉन वैली में रह रहे हैं. उनके अमेरिका में निजी घर हैं, खासकर कैलिफोर्निया के आसपास हैं. खोसला की संपत्तियां टेक निवेशकों के बीच आम उच्च जीवन स्तर को दिखाती हैं. वे अमेरिकी टेक जगत के प्रमुख भारतीय मूल के चेहरों में गिने जाते हैं.

रोमेश टी. वाधवानी

1947 में जन्मे रोमेश टी. वाधवानी भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति कारोबारी हैं. वे SymphonyAI के संस्थापक और निवेश फर्म SAIGroup के प्रमुख हैं. उनका निवास उत्तरी कैलिफोर्निया के बे एरिया में माना जाता है. हालांकि उनके घर का सटीक पता सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वे उन अमीर टेक एग्जीक्यूटिव्स में शामिल हैं जो अमेरिका में स्थायी रूप से बसे हुए हैं.

राजीव जैन

राजीव जैन GQG Partners के संस्थापक और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं. 2025 में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 5 अरब डॉलर बताई गई. वे और उनका परिवार अमेरिका में रहते हैं और अक्सर फ्लोरिडा से जुड़े बताए जाते हैं. उनकी संपत्तियों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वे अमेरिका में बसे भारतीय मूल के प्रमुख निवेशकों में शामिल हैं.

क्यों अमेरिका है पसंदीदा ठिकाना?

न्यूयॉर्क, सिलिकॉन वैली और मियामी जैसे शहर दुनिया के बड़े कारोबारी और निवेश केंद्र हैं. यहां प्रॉपर्टी खरीदना सुरक्षित निवेश माना जाता है. साथ ही बच्चों की पढ़ाई, वैश्विक बिजनेस कनेक्शन और लाइफस्टाइल भी अहम कारण हैं. इन भारतीय अमीरों की अमेरिका में मौजूदगी यह दिखाती है कि भारतीय मूल के कारोबारी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं. वे वैश्विक बाजार में सक्रिय हैं और अमेरिका में उनका मजबूत रिहायशी और निवेश आधार है.

