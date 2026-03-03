हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइन भारतीय अमीरों ने अमेरिका में ले रखा है खुद का घर, देख लें लिस्ट

इन भारतीय अमीरों ने अमेरिका में ले रखा है खुद का घर, देख लें लिस्ट

कई भारतीय और भारतीय मूल के अरबपतियों के अमेरिका में आलीशान घर हैं. न्यूयॉर्क, सिलिकॉन वैली और फ्लोरिडा में करोड़ों डॉलर की संपत्तियां खरीदी गई हैं. आइए जानें कि किन अमीर भारतीयों के घर वहां हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Mar 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के कई बड़े उद्योगपति और टेक अरबपति अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने अमेरिका के महंगे और प्रतिष्ठित इलाकों में भी करोड़ों डॉलर की संपत्तियां खरीदी हैं. न्यूयॉर्क का ट्राइबेका, फ्लोरिडा का इंडियन क्रीक आइलैंड और कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली जैसे इलाकों में इन भारतीय मूल के अमीरों के घर है. हाल में 2025 में मुकेश अंबानी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी डील ने इस ट्रेंड को फिर चर्चा में ला दिया. आइए जानें कि किन अमीरों ने यहां खुद का घर बनाया है.

अमेरिका में बढ़ती भारतीय अमीरों की मौजूदगी

पिछले 20 साल में भारतीय उद्योगपतियों और टेक उद्यमियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है. अमेरिका, खासकर न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए पसंदीदा रिहायशी बाजार रहे हैं. यहां घर खरीदना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि वैश्विक नेटवर्क और कारोबार से जुड़ाव का संकेत भी माना जाता है.

मुकेश अंबानी

2025 में मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क सिटी के ट्राइबेका इलाके में एक बिल्डिंग खरीदी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 20 मिलियन डॉलर यानी लगभग 160 करोड़ रुपये बताई गई है. जानकारी के अनुसार इस इमारत को लग्जरी रेजिडेंस में बदलने की योजना है. हालांकि अंबानी भारतीय नागरिक हैं और भारत में ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका में यह खरीद उनके वैश्विक निवेश विस्तार का संकेत मानी जा रही है. 

जय चौधरी 

हिमाचल प्रदेश में जन्मे जय चौधरी साइबर सिक्योरिटी कंपनी Zscaler के संस्थापक हैं. कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन जोस में है. 2025 में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 18 अरब डॉलर आंकी गई. रिपोर्ट्स के अनुसार वे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहते हैं, संभवतः सिलिकॉन वैली के किसी निजी एस्टेट में. यह इलाका दुनिया के बड़े टेक निवेशकों और सीईओ का केंद्र माना जाता है. 

राकेश गंगवाल 

इंडिगो एयरलाइंस के सह-संस्थापक राकेश गंगवाल ने 2015 में फ्लोरिडा के मियामी में एक आलीशान वॉटरफ्रंट एस्टेट खरीदा था. यह प्रॉपर्टी 17 इंडियन क्रीक आइलैंड रोड पर स्थित है.
16,393 वर्ग फुट में फैली इस संपत्ति की खरीद कीमत करीब 30 मिलियन डॉलर बताई गई थी. इंडियन क्रीक आइलैंड अमेरिका के सबसे एक्सक्लूसिव रिहायशी इलाकों में गिना जाता है, जहां कई अरबपति और सेलिब्रिटी रहते हैं.

विनोद खोसला 

विनोद खोसला Sun Microsystems के सह-संस्थापक रहे हैं और बाद में उन्होंने Khosla Ventures की स्थापना की थी. वे लंबे समय से सिलिकॉन वैली में रह रहे हैं. उनके अमेरिका में निजी घर हैं, खासकर कैलिफोर्निया के आसपास हैं. खोसला की संपत्तियां टेक निवेशकों के बीच आम उच्च जीवन स्तर को दिखाती हैं. वे अमेरिकी टेक जगत के प्रमुख भारतीय मूल के चेहरों में गिने जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: ईरान की लड़कियां किस उम्र में बन जाती हैं मां, क्या है वहां का फर्टिलिटी रेट

रोमेश टी. वाधवानी 

1947 में जन्मे रोमेश टी. वाधवानी भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति कारोबारी हैं. वे SymphonyAI के संस्थापक और निवेश फर्म SAIGroup के प्रमुख हैं. उनका निवास उत्तरी कैलिफोर्निया के बे एरिया में माना जाता है. हालांकि उनके घर का सटीक पता सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वे उन अमीर टेक एग्जीक्यूटिव्स में शामिल हैं जो अमेरिका में स्थायी रूप से बसे हुए हैं.

राजीव जैन

राजीव जैन GQG Partners के संस्थापक और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं. 2025 में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 5 अरब डॉलर बताई गई. वे और उनका परिवार अमेरिका में रहते हैं और अक्सर फ्लोरिडा से जुड़े बताए जाते हैं. उनकी संपत्तियों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वे अमेरिका में बसे भारतीय मूल के प्रमुख निवेशकों में शामिल हैं.

क्यों अमेरिका है पसंदीदा ठिकाना?

न्यूयॉर्क, सिलिकॉन वैली और मियामी जैसे शहर दुनिया के बड़े कारोबारी और निवेश केंद्र हैं. यहां प्रॉपर्टी खरीदना सुरक्षित निवेश माना जाता है. साथ ही बच्चों की पढ़ाई, वैश्विक बिजनेस कनेक्शन और लाइफस्टाइल भी अहम कारण हैं. इन भारतीय अमीरों की अमेरिका में मौजूदगी यह दिखाती है कि भारतीय मूल के कारोबारी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं. वे वैश्विक बाजार में सक्रिय हैं और अमेरिका में उनका मजबूत रिहायशी और निवेश आधार है.

यह भी पढ़ें: King Insult Law: इस देश में किंग को बुरा कहना गैरकानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Indian Billionaires Indian Billionaires Homes In USA Homes In USA Mukesh Ambani Tribeca Property
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इन भारतीय अमीरों ने अमेरिका में ले रखा है खुद का घर, देख लें लिस्ट
इन भारतीय अमीरों ने अमेरिका में ले रखा है खुद का घर, देख लें लिस्ट
जनरल नॉलेज
King Insult Law: इस देश में किंग को बुरा कहना गैरकानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में किंग को बुरा कहना गैरकानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
जनरल नॉलेज
Iran Nuclear Radiation Risk: ईरान में अगर फैला न्यूक्लियर रेडिएशन तो कितने देशों में होगा खतरा, जानें इससे बचने का तरीका
ईरान में अगर फैला न्यूक्लियर रेडिएशन तो कितने देशों में होगा खतरा, जानें इससे बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
Chechnya Music Law: इस देश में नहीं बजा सकते बहुत तेज या बहुत धीमे म्यूजिक, जानें क्यों बनाया गया था यह अजीब नियम
इस देश में नहीं बजा सकते बहुत तेज या बहुत धीमे म्यूजिक, जानें क्यों बनाया गया था यह अजीब नियम
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
ट्रेंडिंग
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget