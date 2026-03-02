‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट

इन दिनों यूनाइटेड स्टेट्स, इजरायल और ईरान के बीच मिलिट्री एक्शन के बाद मिडिल ईस्ट में काफी तनावपूर्ण माहौल है. इस बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके कन्फर्म किया है कि वह सेफ हैं. उनका यह क्लैरिफिकेशन एक दिन बाद आया है दरअसल उन्होंने बताया था कि बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वह फंस गई थीं और उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी थी.

दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट

रविवार को, चौहान ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक मैसेज के ज़रिए अपनी परेशानी को बताया, और उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट किया था. उन्होंने लिखा, “मुझे मैसेज करने वाले और मेरा हालचाल जानने वाले सभी लोगों का, थैंक्यू और जवाब न दे पाने के लिए सॉरी.आपकी चिंता सच में बहुत मायने रखती है. मैं सेफ हूं और मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि अथॉरिटीज़ सभी को सेफ रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं.”

पैनिक न फैलाएं

उन्होंने आगे यूनाइटेड अरब अमीरात की स्थिति को लेकर डर को शांत करने की कोशिश की. उन्होंने लिखा, “घबराने की कोई बात नहीं है. यकीनन, दुबई दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है. @modgovae सभी की सुरक्षा और बचाव में है. चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि वे पैनिक न फैलाएं. सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूं.”





सोनल ने पीएम मोदी से की थी मदद की अपील

बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस ने शनिवार को बताया था कि वह US-ईरान झगड़े की वजह से भारत नहीं लौट पा रही हैं. उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित अधिकारियों को टैग करते हुए गाइडेंस और सपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी.. सोनल ने अपनी अपील में लिखा था, “माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी, मैं अभी चल रहे संकट के बीच दुबई में फंसी हुई हूं, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और भारत लौटने का कोई साफ रास्ता नहीं है. मैं सरकार से गाइडेंस और सपोर्ट मांग रही हूं ताकि मैं सेफ घर वापस आ सकूं. मैं सरकार से किसी भी मदद और सुरक्षित वापसी के लिए गाइडेंस के लिए बहुत आभारी रहूंगी,”