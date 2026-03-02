ईरान, इजराइल या अमेरिका, किस देश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा? जंग के बीच जान लीजिए जवाब

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि ईरान, इजरायल और अमेरिका में हिंदुओं की संख्या कितनी है? अक्सर खबरों में इन देशों का जिक्र राजनीतिक और सैन्य ताकत के संदर्भ में होता है, लेकिन वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और हिंदू समुदाय की संख्या भी चर्चा का विषय हैं. ताजा अनुमानों के आधार पर इन तीनों देशों में हिंदू आबादी का सीधा आंकड़ा यहां जानते हैं.

जंग के बीच एक अहम सवाल

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. इजरायल और अमेरिका के हमलों तथा ईरान की जवाबी कार्रवाई से हालात गंभीर बने हुए हैं. इन घटनाओं के बीच कई लोग यह जानना चाहते हैं कि ईरान, इजरायल और अमेरिका में हिंदू आबादी कितनी है और किस देश में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं.

इजरायल में हिंदुओं की संख्या

इजरायल की कुल आबादी 2023-24 के अनुमान के अनुसार करीब 97 से 98 लाख है. यहां की 73-74 प्रतिशत आबादी यहूदी धर्म को मानती है. हिंदू आबादी की बात करें तो यहां संख्या बहुत कम है. अनुमान के मुताबिक इजरायल में करीब 10,000 से 15,000 हिंदू रहते हैं. यह कुल आबादी का लगभग 0.1 प्रतिशत है.

यहां रहने वाले अधिकतर हिंदू भारत से गए प्रोफेशनल्स, केयर वर्कर्स, आईटी एक्सपर्ट्स और छात्र हैं. इजरायल में हिंदू समुदाय छोटा है, लेकिन संगठित रूप से त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं.

ईरान में हिंदू आबादी

ईरान की कुल आबादी लगभग 9 करोड़ मानी जाती है. यहां करीब 99 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, जिसमें लगभग 89 प्रतिशत शिया और करीब 10 प्रतिशत सुन्नी मुसलमान हैं. धार्मिक रूप से यह मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहां छोटे समुदाय भी रहते हैं. प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में ईरान में लगभग 20,000 हिंदू थे. 2020 के आसपास भी यह संख्या लगभग इतनी ही मानी गई.

ईरान में रहने वाले अधिकतर हिंदू भारतीय कारोबारी या कामकाजी लोग हैं. वहां कोई बड़ी स्थानीय हिंदू आबादी नहीं है. संख्या के लिहाज से देखें तो ईरान में हिंदू आबादी इजरायल से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कुल आबादी के अनुपात में यह बेहद कम है.

अमेरिका में हिंदुओं की स्थिति

तीनों देशों में सबसे ज्यादा हिंदू अमेरिका में रहते हैं. 2025-26 के अनुमानों के अनुसार अमेरिका में करीब 23 लाख से 36 लाख के बीच हिंदू आबादी है. यह कुल अमेरिकी आबादी का लगभग 0.7 से 1 प्रतिशत तक है. 2007 में यह संख्या करीब 11-12 लाख थी, जो लगातार बढ़ती रही है.

अमेरिका में हिंदू समुदाय मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों का है. यह समुदाय शिक्षा और आय के मामले में अमेरिका के सबसे सफल और संपन्न प्रवासी समुदायों में गिना जाता है. आईटी, मेडिकल, बिजनेस और अकादमिक क्षेत्र में इनकी मजबूत मौजूदगी है.

किस देश में सबसे ज्यादा हिंदू?

अगर तीनों देशों की तुलना करें तो स्थिति साफ है कि इजरायल में लगभग 10-15 हजार, ईरान में लगभग 20 हजार, अमेरिका 23 से 36 लाख के आसपास हिंदुओं की संख्या है. यानी अमेरिका में हिंदुओं की संख्या ईरान और इजरायल दोनों से कई गुना ज्यादा है. संख्या के लिहाज से अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद ईरान और फिर इजरायल आता है.

