14 कैरेट या 18 कैरेट... दो तोले सोने के कड़े बनवाने में कितना आएगा खर्चा, मेकिंग चार्ज कितना?

Gold Bracelet Cost: भारत में सोने की कीमतें अभी भी काफी ज्यादा हैं. लेकिन अगर आप दो तोले के कड़े बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं और 14 कैरेट या फिर 18 कैरेट सोने के ऑप्शन की तुलना कर रहे हैं तो इसका पूरा गणित समझना काफी ज्यादा जरूरी है. दो तोले कड़ों की कीमत सोने की प्योरिटी, मौजूद मार्केट रेट, मेकिंग चार्ज और जीएसटी पर निर्भर करेगी. वर्तमान में 18 कैरेट सोने का भाव ₹12,981 प्रति ग्राम पर चल रहा है. इसी के साथ 14 कैरेट सोने का भाव ₹9,843 प्रति ग्राम पर चल रहा है.

18 कैरेट सोने में दो तोले के कड़े

18 कैरेट सोने के कड़ों में 75% शुद्ध सोना होता है और यह प्योरिटी और ड्युरेबिलिटी के बीच अच्छा बैलेंस देता है. मौजूदा सोने के रेट के आधार पर 18 कैरेट सोने में दो तोले कड़ों की कीमत लगभग ₹3,50,000 से ₹3,70,000 के बीच पड़ेगी.

इस कीमत में सोने की बेस वैल्यू, मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी शामिल है. सोने की ज्यादा प्योरिटी इसे 14 कैरेट सोने से थोड़ा महंगा बनाती है. लेकिन यह बेहतर चमक, ज्यादा रीसेल वैल्यू और प्रीमियम लुक देता है.

14 कैरेट सोने में दो तोले के कड़े

14 कैरेट सोने के कड़ों में 58.3% शुद्ध होना होता है. यह 18 कैरेट सोने से ज्यादा सस्ता होता है. 14 कैरेट सोने में दो तोले के कड़ों की अनुमानित कुल कीमत ₹2,60,000 से ₹2,80,000 के बीच होती है. यह ऑप्शन रोजाना पहनने के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि 14 कैरेट सोना ज्यादा मजबूत होता है और खरोंच और मुड़ने से ज्यादा बचाता है.

कितना होगा मेकिंग चार्ज?

मेकिंग चार्ज ज्वेलरी की फाइनल कीमत का एक जरूरी हिस्सा है. ज्वेलर आमतौर पर सोने की वैल्यू का 8% से 25% मेकिंग चार्ज के तौर पर लेते हैं. प्रति ग्राम के हिसाब से मेकिंग चार्ज आमतौर पर 18 कैरेट सोने के लिए ₹600 से ₹900 प्रति ग्राम और 14 कैरेट सोने के लिए लगभग ₹500 से ₹800 प्रति ग्राम के बीच होता है. दो तोले के कड़ों के लिए यह डिजाइन की कॉम्पलेक्सिटी के आधार पर कुल लागत में लगभग ₹14000 से ₹21000 या उससे ज्यादा जोड़ सकता है.

जीएसटी और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज

भारत सरकार के नियमों के मुताबिक सोने की वैल्यू और मेकिंग चार्ज सहित कुल ज्वेलरी बिल पर 3% का जीएसटी लगाया जाता है. कुछ ज्वेलर्स वेस्टेज चार्ज भी शामिल कर सकते हैं. यह आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आधार पर 1% से 3% तक होता है.

यह भी पढ़ें: इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून