ईरान के हमले में अगर तबाह हो गया बुर्ज खलीफा तो कौन देगा इसका मुआवजा, जान लें नियम

Burj Khalifa Insurance: ईरान के यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली जॉइंट ऑपरेशन के बाद खाड़ी इलाके में यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला करने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे टावर दुबई के बुर्ज खलीफा को खाली कर लिया गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि शहर के कई हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई. इसी बीच एक जरूरी सवाल खड़ा हो चुका है कि अगर इस तरह के हमले में बुर्ज खलीफा को कोई नुकसान होता है तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

बुर्ज खलीफा का इंश्योरेंस

बुर्ज खलीफा दुनिया के सबसे बड़े प्रॉपर्टी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क में से एक के तहत इंश्योर्ड है. इसके मुख्य स्ट्रक्चर का लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का इंश्योरेंस होने का अनुमान है. मुख्य इंश्योरेंस प्रोवाइडर सुकून इंश्योरेंस है. इसी के साथ ग्लोबल रीइंश्योरेंस की बड़ी कंपनी म्यूनिख रे लीड रीइंश्योरर के तौर पर अहम भूमिका निभाती है. रीइंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक फाइनेंशियल बैकअप का काम करती हैं. ये काफी बड़े नुकसान को कवर करने में मदद करती हैं. यह इंश्योरेंस आमतौर पर आग, स्ट्रक्चरल डैमेज, प्राकृतिक आपदा और कुछ तरह की पॉलिटिकल हिंसा जैसे रिस्क को कवर करता है.

काफी ज्यादा रिस्क कवर

स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में अक्सर युद्ध से जुड़े नुकसान को शामिल नहीं किया जाता. हालांकि बुर्ज खलीफा जैसी मशहूर और महंगी इमारत को आमतौर पर स्पेशल इंश्योरेंस असेसमेंट से सुरक्षा मिलती है. इन्हें पॉलीटिकल वायलेंस इंश्योरेंस या वॉर रिस्क इंश्योरेंस कहा जाता है.

यह स्पेशल पॉलिसी आतंकवाद, तोड़फोड़, मिसाइल हमले, दंगे और विदेशी लोगों के हमले से होने वाले नुकसान को कवर कर सकती हैं. अगर नुकसान को आतंकवादी या पॉलिटिकल हिंसा के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियों और रीइंश्योरर मुआवजे के लिए जिम्मेदार होते हैं.

किस पर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल बोझ?

बुर्ज खलीफा की काफी ज्यादा वैल्यू होने की वजह से फाइनेंशियल रिस्क को रीइंश्योरर के जरिए दुनिया भर में शेयर किया जाता है. म्यूनिख री जैसी कंपनियां रिस्क को कई इंटरनेशनल इंश्योरेंस फर्मों के बीच बांटतीं हैं. इससे यह पक्का होता है कि अगर नुकसान में अरबों डॉलर भी लगें तो भी कोई एक कंपनी फाइनेंशियली डूबेगी नहीं. इसके बजाय पूरे नुकसान को दुनिया भर के इंश्योरेंस प्रोवाइडर के नेटवर्क में बांट दिया जाता है.

अलग-अलग अपार्टमेंट का अलग-अलग इंश्योरेंस

बुर्ज खलीफा में रहने वाले अपार्टमेंट, ‌कॉरपोरेट ऑफिस और अरमानी होटल हैं. इन सभी की अलग-अलग इंश्योरेंस पॉलिसी उनके मालिकों या ऑपरेटरों के पास है. इसका मतलब है कि अपार्टमेंट या फिर ऑफिस के अंदर हुए नुकसान का मुआवजा बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस से अलग तरीके से दिया जाएगा. हर मालिक की इंश्योरेंस पॉलिसी उसके अलग-अलग मुआवजे को तय करेगी.

क्या सरकार कर सकती है कुछ मदद?

अगर हमले से इंश्योरेंस कवरेज से ज्यादा नुकसान होता है तो यूएई सरकार इमरजेंसी मुआवजा प्रोग्राम या राहत फंड के साथ मदद कर सकती है. सरकार अक्सर बड़ी आपदा या युद्ध के समय रिकंस्ट्रक्शन में मदद करने, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और देश की संपत्ति की रक्षा करने के लिए आगे आती है.

