हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया

US Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया

ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी अमेरिका-इजरायल के तेहरान पर हमले जारी हैं. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उन ईरानी देशभक्तों से कहना चाहता हूं जो आज़ादी चाहते हैं वो इस पल का फायदा उठाएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 02 Mar 2026 07:54 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भी अमेरिका-इजरायल के तेहरान पर हमले जारी हैं. अमेरिकी सेना ने रविवार को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का मुख्यालय उड़ा दिया. अमेरिकी हमलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी मिलिट्री कमांड खत्म हो गई है और उनमें से कई अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन इस समय हमारा कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमारे ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते. 

'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे'
ट्रंप ने कहा कि इन हमलों में शायद अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम सभी अमेरिकियों की मौत का बदला लेंगे. मैं IRGC और पूरी ईरानी मिलिट्री से कहना चाहता हूं कि हथियार डाल दें या अपनी मौत का सामना करें. वे दो हफ़्ते पहले तक इसमें कुछ कर सकते थे, लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच सके. 

ईरानियों से क्या बोले ट्रंप
ट्रंप ने कहा कि मैं उन सभी ईरानी देशभक्तों से कहना चाहता हूं जो आज़ादी चाहते हैं. वो इस पल का फायदा उठाएं. वे सभी लोग बहादुर बनें, हिम्मत दिखाएं और अपना देश वापस लें. अमेरिका आपके साथ है. मैंने आपसे वादा किया था और मैं वह वादा पूरा करना चाहता हूं. बाकी सब आप पर है. हम मदद के लिए मौजूद रहेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि हमने ईरान में सैंकड़ों टारगेट पर निशाना साधा है, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड की फैसिलिटी और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है. हमने कुछ ही मिनटों में नौ जहाज़ों और उनकी नेवल बिल्डिंग को तबाह कर दिया है.

खामेनेई की मौत को लेकर क्या कहा
खामेनेई के मारे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटिया आदमी के हाथ हजारों अमेरिकियों के खून से रंगे थे और वह कई देशों में अनगिनत बेगुनाह लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था. इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है. दूसरी ओर इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने कहा कि ईरान के आतंकी गठबंधन के सभी वरिष्ठ आतंकवादी नेताओं को मार गिराया जा चुका है. 

ये भी पढ़ें

US-Israeal Attacks Iran: 'भारत जल्द...', मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने पहले UAE फिर 'दोस्त' को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात

Published at : 02 Mar 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Iran ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
विश्व
US-Israel Iran War Live: अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग में कूदा हिज्बुल्लाह, हाइफा में दागे 6 रॉकेट, B2 बॉम्बर की एंट्री
Live: अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग में कूदा हिज्बुल्लाह, हाइफा में दागे 6 रॉकेट, B2 बॉम्बर की एंट्री
विश्व
Israel Iran War: कितने दिन ईरान पर बम मारेंगे ट्रंप? प्लान हो गया लीक, धुआं-धुआं मिडिल ईस्ट
कितने दिन ईरान पर बम मारेंगे ट्रंप? प्लान हो गया लीक, धुआं-धुआं मिडिल ईस्ट
विश्व
US Attacks Iran: 'सांप का सिर...', IRGC के मुख्यालय को तबाह करने के बाद अमेरिकी सेना का बयान
'सांप का सिर...', IRGC के मुख्यालय को तबाह करने के बाद अमेरिकी सेना का बयान
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US-Israeal Attacks Iran: 'भारत जल्द...', मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने पहले UAE फिर 'दोस्त' को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात
'भारत जल्द...', मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने पहले UAE फिर 'दोस्त' को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात
स्पोर्ट्स
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर
यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web कर रहा है बार-बार लॉग-आउट? कोई गड़बड़ नहीं, यह नया नियम है कारण, यहां जान लें डिटेल
WhatsApp Web कर रहा है बार-बार लॉग-आउट? कोई गड़बड़ नहीं, यह नया नियम है कारण, यहां जान लें डिटेल
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 17: 'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म, जानें- 17 दिनोंं का टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म
रिलेशनशिप
Relationship Red Flags: नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
जनरल नॉलेज
भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?
भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?
शिक्षा
NEET UG 2026: 8 मार्च को बंद होगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
NEET UG 2026: 8 मार्च को बंद होगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget