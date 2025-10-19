लगभग 1,00,000 फॉलोअर्स वाले क्रिएटर को माइक्रो इनफ्लुएंसर कहा जाता है. इन्हें व्यूज और ब्रांड सहयोग के आधार पर प्रति रील 60,000 से 1.6 लाख तक की कमाई हो सकती है. इसमें स्पॉन्सर्ड कंटेंट, एफिलिएट मार्केटिंग और पेड प्रमोशन आय के प्रमुख स्रोत हैं.