Social Media Earning: इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कैसे होती है कमाई, जानें आप कैसे बन सकते हैं लखपति?

Social Media Earning: क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया अब सिर्फ फोटो या वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बल्कि कमाई का भी जरिया है. आइए जानते हैं सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमाया जा सकता है?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Oct 2025 08:58 AM (IST)
Social Media Earning: वो दिन अब जा चुके हैं जब सोशल मीडिया सिर्फ फोटोज, वीडियो और मीम्स के लिए हुआ करता था. अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म बड़ी कमाई का जरिया बन चुके हैं. इन प्लेटफार्म पर कॉलेज के छात्र से लेकर कामकाजी पेशेवर तक सब लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं. आपको बस चाहिए एक स्मार्टफोन, क्रिएटिविटी और निरंतर के साथ लोगों से जुड़ने वाला कंटेंट. आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर आप भी कैसे कर सकते हैं कमाई

इंस्टाग्राम और यूट्यूब अब लाखों लोगों का फुल टाइम करियर बन चुका है. इनफ्लुएंसर और क्रिएटर ब्रांड के साथ सहयोग करके रील्स यह शॉर्ट्स पोस्ट करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं.
बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने का मतलब अपने आप ज्यादा कमाई नहीं होता. इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपके फॉलोवर्स कितने सक्रिय हैं. साथ ही वह कितनी बार आपके कंटेंट को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं.
लगभग 1,00,000 फॉलोअर्स वाले क्रिएटर को माइक्रो इनफ्लुएंसर कहा जाता है. इन्हें व्यूज और ब्रांड सहयोग के आधार पर प्रति रील 60,000 से 1.6 लाख तक की कमाई हो सकती है. इसमें स्पॉन्सर्ड कंटेंट, एफिलिएट मार्केटिंग और पेड प्रमोशन आय के प्रमुख स्रोत हैं.
10,000 सब्सक्राइबर्स के साथ एक यूट्यूब क्रिएटर विज्ञापनों, स्पॉन्सरशिप और वॉच टाइम के जरिए ₹20000 से ₹40000 हर महीने कमा सकता है. जितने ज्यादा वॉच आवर्त आवर्स और विज्ञापन क्लिक मिलेंगे उतनी ज्यादा मासिक कमाई होगी.
इंस्टाग्राम पर ब्रांड अक्सर क्रिएटर से सीधे संपर्क करते हैं और यूट्यूब के विज्ञापन रिवेन्यू मॉडल से बेहतर भुगतान की पेशकश करते हैं. हालांकि यूट्यूब पर एड मोनेटाइजेशन एफिलिएट लिंक और स्पांसर वीडियो के साथ आय लगातार बढ़ती रहती है.
50000 से 1 लाख फॉलोअर्स या 10000 सब्सक्राइबर होने पर भी क्रिएटर छोटे ब्रांड से हर पोस्ट या वीडियो के ₹1000 से ₹5000 तक कमा सकते हैं. जैसे-जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ती है आपकी कमाई भी बढ़ती चली जाती है.
Published at : 19 Oct 2025 08:58 AM (IST)
Instagram Social Media YOUTUBE

Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
