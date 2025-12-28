हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल

शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल

वीडियो में एक शख्स रेस्टोरेंट से खा पीकर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है. शख्स बाहर निकलते ही बाहर खड़े एक काले रंग के प्राइवेट जेट में बैठता है और इसे हाईवे पर वाहनों के बीच दौड़ाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Dec 2025 02:55 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अलास्का के एक शख्स ने रियल लाइफ जीटीए जैसा दृश्य पेश किया है, वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वह प्लेन से सीधे एक रेस्टोरेंट पर पहुंचता है, खाना खाता है और फिर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े अपने प्लेन में बैठकर हाईवे पर दौड़ते वाहनों के बीच टेकऑफ कर लेता है, यह दृश्य देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और लोग सोशल मीडिया पर हैरानी जताते हुए इसे शेयर कर रहे हैं.

रेस्टोरेंट में प्लेन से खाना खाने पहुंचा शख्स, फिर सड़क से ही किया टेकऑफ

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेस्टोरेंट से खा पीकर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है. शख्स बाहर निकलते ही बाहर खड़े एक काले रंग के प्राइवेट जेट में बैठता है और इसे हाईवे पर वाहनों के बीच दौड़ाता है. मजे की बात ये है कि शख्स सड़क पर प्लेन दौड़ाकर इसे टेकऑफ कराने में सफल भी हो जाता है. 

 
 
 
 
 
वीडियो में दिखता है कि कुछ ही सेकंड में प्लेन गति पकड़ लेता है, हाईवे पर वाहन चालकों की हैरानी साफ दिखाई देती है, लोग मोबाइल से वीडियो कैद करते हैं और प्लेन आसमान की ओर उठता है. यह नजारा ऐसा है मानो रियल लाइफ जीटीए खेल देखा जा रहा हो, प्लेन टेकऑफ के दौरान पूरी साइट और ट्रैफिक पूरी तरह नियंत्रित नजर आता है और किसी को चोट नहीं लगती.

यूजर्स बोले, रियल लाइफ GTA तो यहां चल रहा है

वीडियो को newsbuzzhotline नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई तो रियल लाइफ जीटीए खेल रहा है. एक और यूजर ने लिखा...कितने खतरनाक लोग हैं भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसलिए ही तो अमेरिका को विश्व गुरु कहा जाता है. यहां पर कुछ भी संभव है.

Published at : 28 Dec 2025 02:52 PM (IST)
