हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वWatch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत

ये घटना 23 दिसंबर को जेद्दा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज की है, जब पीआईए की फ्लाइट मुल्तान जाने वाली थी. सूत्रों के मुताबिक, झगड़ा तीखी बहस से शुरू हुआ लेकिन जल्द ही मारपीट में बदल गया.

By : आईएएनएस | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 28 Dec 2025 03:43 PM (IST)
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) सुर्खियों में है. नीलामी की चौतरफा चर्चा है. इस बीच एक वीडियो क्लिप भी फजीहत करा रही है. यह दो एयर होस्टेस की हाथापाई से जुड़ा है. दोनों अपने देश में नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर देश का झंडा बुलंद कर रही हैं.

वीडियो सऊदी अरब के जेद्दा एयरपोर्ट का है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की दो एयर होस्टेस भिड़ी हुई हैं, जबकि उन्हें शांत कराने की नाकाम कोशिश करते पीआईए अधिकारी देखे जा सकते हैं. क्लिप वायरल हुई तो पीआईए को एक्शन में आना पड़ा.

23 दिसंबर का है वायरल वीडियो

HUM न्यूज के अनुसार, ये घटना 23 दिसंबर को जेद्दा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज की है, जब पीआईए की फ्लाइट मुल्तान जाने वाली थी. सूत्रों के मुताबिक, झगड़ा तीखी बहस से शुरू हुआ लेकिन जल्द ही मारपीट में बदल गया.

इस दौरान मौके पर मौजूद पीआईए के एक ऑफिसर ने बीच-बचाव की भी कोशिश की, लेकिन खड़ी एयर होस्टेस को बैठी हुई अपनी सहयोगी पर हाथ उठाते हुए साफ देखा जा सकता है. साथ में वो गुस्से में 'तूने ऐसे कहा कैसे' कहती भी सुनी जा सकती है. क्लिप मात्र 12 सेकंड की है.

PIA अधिकारियों ने शांत कराया हंगामा

दरअसल, दोनों के बीच शांति स्थापित कराने का प्रयास कर रहे अफसर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स की ओर देख कर कह देते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड मत करो. बाद में वहां मौजूद कर्मचारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि दोनों एक दूसरे पर निजी हमले कर रही थीं.

उनके तुरंत दखल के बावजूद, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया, जिससे लोगों का ध्यान गया और वर्कप्लेस डिसिप्लिन पर सवाल उठने लगे. इसके बाद एयरलाइंस ने प्रोफेशनल व्यवहार के अपने वादे को दोहराते हुए, दोनों कर्मचारियों को जांच तक सस्पेंड कर दिया.

PIA ने दोनों एयर होस्टेज को किया सस्पेंड

पीआईए के एक प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि की और कहा कि एयरलाइंस अनुशासन और प्रोफेशनल व्यवहार के मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है. प्रवक्ता ने आगे कहा, 'दोनों एयर होस्टेस को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. कंपनी के नियमों के मुताबिक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.'

इस घटना ने वर्कप्लेस के व्यवहार और एयरलाइन स्टाफ के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बातचीत शुरू कर दी है. इस बीच पीआईए ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कर्मचारियों के गलत व्यवहार के प्रति अपनी जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया है.

Published at : 28 Dec 2025 03:39 PM (IST)
Pakistan International Airlines PAKISTAN NEWS
