अभिषेक शर्मा, फिल साल्ट, विराट कोहली और रोहित शर्मा आदि कई खिलाड़ी रहे, जिन्होंने साल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. अभिषेक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में पूरी दुनिया में पहचाने गए, वह आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 टी20 बल्लेबाज भी बने. लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय 'सिक्स' लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में कोई भारतीय नहीं हैं. टॉप-7 में एकमात्र भारतीय अभिषेक हैं.

साल 2025 में टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में मिलाकर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज करणबीर सिंह हैं. कई क्रिकेट फैंस इनके बारे में जानते भी नहीं होंगे कि ये किस टीम से खेलते हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर फैज अहमद हैं, वो भी करणबीर की तरह किसी बड़ी टीम के खिलाड़ी नहीं हैं. अभिषेक शर्मा लिस्ट में छठे नंबर पर हैं, जिन्होंने इस साल 21 मैच खेले हैं.

कौन हैं सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले करणबीर सिंह?

करणबीर सिंह 30 साल के हैं, वह ऑस्ट्रिया टीम के लिए खेलते हैं. क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रिया बड़ी टीम नहीं है. करणबीर ने साल 2025 में कुल 32 मैचों में 1488 रन बनाए हैं. उन्होंने इस साल 122 इंटरनेशनल छक्के लगाए हैं. ये इतने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दूसरे नंबर पर मौजूद फैज अहमद ने 69 छक्के लगाए हैं.

38 वर्षीय फैज अहमद बहरीन टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साल 2025 में खेले 40 मैचों की 37 पारियों में 1251 रन बनाए हैं. लिस्ट में तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस हैं, उन्होंने इस साल 30 इंटरनेशनल मैचों में कुल 65 छक्के जड़े हैं.

अभिषेक शर्मा ने 2025 में कितने छक्के लगाए हैं?

भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने साल 2025 में खेले 21 मैचों में 859 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. अभिषेक ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में 54 छक्के लगाए हैं. सातवें नंबर पर मौजूद शाई होप ने भी इतने ही 'सिक्स' लगाए हैं.

2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज