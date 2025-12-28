हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?

Nitesh Rane On Digvijaya Singh: नितेश राणे ने कहा कि आखिर देर से ही सही लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को भी अब आरएसएस की ताकत समझ आ रही है, जिसके लिए देश सबसे पहले होता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Dec 2025 03:18 PM (IST)
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बीजेपी की तारीफ वाले बयान से देशभर में सियासत गरमा गई है. वहीं अब उनके बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भी संघ की शाखा में आकर अनुभव करना चाहिए. 

इसके अलावा नितेश राणे ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीजेपी आरएसएस वाले बयान को लेकर कहा, "देर आए दुरुस्त आए. दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को आज आरएसएस जैसे संगठन की ताकत समझ आ रही है तो अच्छी बात है."

 

उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी को भी संघ की शाखा में आकर अनुभव लेना चाहिए कि आरएसएस जैसे संगठन जिसके लिए देश पहला होता है और वो अगर राष्ट्र निर्माण का काम अगर कर रहे होंगे तो उसमें दिग्विजय सिंह ही क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आकर बैठेंगी तो उनका भला ही होगा और राष्ट्र विरोधी ताकतों को खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी."

Published at : 28 Dec 2025 03:18 PM (IST)
Digvijaya Singh Nitesh Rane MAHARASHTRA NEWS
