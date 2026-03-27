भारतीयों को कैसे लगी चाय की लत, इससे पहले सुबह-सुबह दिन की शुरुआत कैसे करते थे लोग?

भारत में चाय का इतिहास बहुत पुराना नहीं है. 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत में बड़े पैमाने पर चाय के बागान लगाए. उनका मुख्य उद्देश्य चाय को विदेशों में निर्यात करना था, लेकिन जब वैश्विक बाजार में मांग कम हुई, तो उन्होंने भारत को ही एक बड़ा बाजार बनाने का फैसला किया.