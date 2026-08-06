यूपी में बाकी 11,331 करोड़ का ट्रैफिक चालान, जानें टॉप 5 राज्यों का हाल
Unpaid Traffic Challan Top States: देश में अलग-अलग मामलों में लोगों के ट्रैफिक चालान काटे जाते हैं, लेकिन चालान न भरने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है. चलिए अन्य राज्यों की स्थिति समझें.
Unpaid Traffic Challan Top States: भारत की सड़कों पर लगातार बढ़ता हुआ ट्रैफिक और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं रही, बल्कि अरबों रुपये के बकाए का बड़ा वित्तीय बोझ भी बन चुकी है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया है कि, जनवरी 2021 से 30 जुलाई 2026 के बीच देश में ट्रैफिक चालान का भुगतान न करने का एक गंभीर संकट बना हुआ है. अकेले उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिलकर देश के कुल बकाए जुर्माने का आधे से अधिक हिस्सा दबाकर बैठे हैं. चलिए जान लेते हैं कि किन राज्यों का कितना चालान बाकी है.
उत्तर प्रदेश ई-चालान और बकाए की सूची में देश में अव्वल
सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश पेंडिंग ट्रैफिक चालान के मामले में पूरे देश में पहले पायदान पर खड़ा है. जनवरी 2021 से 30 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो यूपी में कुल 7.89 करोड़ ई-चालान काटे गए, जो देश में किसी भी राज्य द्वारा जारी की गई सबसे बड़ी संख्या है. हालांकि, चालान काटने की रफ्तार के मुकाबले वसूली का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है. राज्य में कुल 11,331 करोड़ रुपये का ट्रैफिक जुर्माना बिना भरा पड़ा हुआ है. साल 2024 के आंकड़े बताते हैं कि सैकड़ों करोड़ के बकाए के बावजूद राज्य प्रशासन केवल 105 करोड़ रुपये की वसूली ही कर पाया.
दिल्ली भारी-भरकम जुर्माने के बाद भी वसूली में सबसे पीछे
देश की राजधानी दिल्ली बकाए चालान के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहां का गैर-भुगतान का प्रतिशत चौंकाने वाला है. इस अवधि के दौरान दिल्ली में कुल 4.71 करोड़ ई-चालान जारी किए गए, जिन पर लगभग 11,150 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया है. दिल्ली में बीते चार सालों के दौरान काटे गए कुल चालानों में से 84 प्रतिशत से अधिक मामले अनसुलझे पड़े हैं. हद तो यह है कि अकेले साल 2024 में जारी किए गए कुल चालानों का लगभग 94.3 प्रतिशत हिस्सा चालानकर्ताओं द्वारा जमा ही नहीं कराया गया.
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तमिलनाडु बकाए में तीसरे नंबर पर
तीसरे प्रमुख राज्य तमिलनाडु का आंकड़ा यह समझने के लिए बेहतरीन उदाहरण है कि केवल चालान की संख्या बकाए का कारण नहीं होती. तमिलनाडु में 2021 से अब तक लगभग 6.37 करोड़ ई-चालान जारी किए गए, जो उत्तर प्रदेश के बेहद करीब है. इसके बावजूद, तमिलनाडु में पेंडिंग जुर्माने की कुल रकम सिर्फ 2,122 करोड़ रुपये है. यानी यूपी के मुकाबले लगभग उतने ही चालान होने के बाद भी तमिलनाडु का बकाया आंकड़ा यूपी का पांचवां हिस्सा है. हालांकि वहां भी करीब 71 फीसदी जुर्माना अनसोल्ड है, लेकिन कुल रकम के मामले में यह स्थिति उत्तर भारत के राज्यों से काफी बेहतर है.
चेन्नई और अन्य शहर
तमिलनाडु और खासकर चेन्नई से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि वहां बकाए रकम का कम होना प्रणालीगत प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है. जहां दिल्ली और यूपी में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत गंभीर और भारी-भरकम राशि वाले उल्लंघन अधिक दर्ज होते हैं, वहीं तमिलनाडु में प्रक्रियागत देरी और पुराने चालानों के एकत्रीकरण की धीमी रफ्तार मुख्य वजह है. वहां की जनता में जानबूझकर जुर्माना न भरने की प्रवृत्ति उत्तर भारत के मुकाबले काफी कम देखी गई है. लिस्ट में तेलंगाना का भी नाम शामिल है.
नियमों का डर नहीं या ड्राइविंग कल्चर की बड़ी कमी?
उत्तर प्रदेश और दिल्ली का मिलकर 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया रखना सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं है. सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह डेटा भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में ड्राइविंग कल्चर और नागरिक जिम्मेदारी के अंतर को साफ दिखाता है. वाहनों की भारी संख्या, तेज रफ्तार से नियम तोड़ना और संशोधित कानून के तहत मिलने वाले भारी-भरकम पेनल्टी अमाउंट ने इस बकाए आंकड़े को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे साफ होता है कि लोगों में चालान जमा न करने की आदत बन चुकी है.
नितिन गडकरी ने दी सख्त चेतावनी
संसद में सांसद संजय सेठ के सवाल का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस संकट से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है. सरकार ने 'सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026' लागू कर दिया है. इस नए कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि जनवरी 2026 से शुरू होने वाले वर्ष के भीतर अगर कोई भी चालक 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता पाया जाता है या चालान पेंडिंग रखता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
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