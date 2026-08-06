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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज500 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट करने की मजबूरी? जानिए अमेरिका से क्या-क्या खरीदेगा भारत

500 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट करने की मजबूरी? जानिए अमेरिका से क्या-क्या खरीदेगा भारत

India US Trade Deal: भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ा सौदा किया है. आइए जानते हैं कि आखिर भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का माल क्यों इंपोर्ट करने जा रहा है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 06 Aug 2026 06:42 PM (IST)
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  • भारत अमेरिका से पाँच साल में 500 अरब डॉलर आयात।
  • विमानन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी उत्पाद मुख्य आयात श्रेणी होंगे।
  • अर्थशास्त्रियों ने इस आयात सौदे पर गंभीर चिंता जताई।
  • हालांकि भारत ने डेयरी, मुर्गीपालन जैसे क्षेत्र सुरक्षित रखे।

India US Trade Deal: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते के जरिए से अपनी व्यापार साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं. इसके तहत भारत ने अगले 5 सालों में लगभग 500 बिलीयन डॉलर के अमेरिकी सामान इंपोर्ट करने के अपने इरादे का संकेत दिया है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस समझौते के पीछे भारत की क्या मजबूरी है? दरअसल बदले में अमेरिका कई भारतीय निर्यातों पर प्रस्तावित टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ था. अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने यह साफ कर दिया था कि अगर भारत ने अमेरिकी सामानों के लिए अपना बाजार नहीं खोला तो वह भारतीय सामानों पर 25% का भारी आयात शुल्क लगा देगा. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

भारत अमेरिका से आयात बढ़ाने की योजना क्यों बना रहा है?

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पांच सालों में इस पैमाने के इंपोर्ट को आराम से अब्जॉर्ब कर सकती है. उन्होंने साफ किया है कि प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि भारत अपने कुल इंपोर्ट में 500 अरब डॉलर की बढ़ोतरी करेगा. इसके बजाय लगभग 300 मिलियन डॉलर मूल्य के समान का एक जरूरी हिस्सा जो भारत वर्तमान में दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है धीरे-धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किया जा सकता है. 


500 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट करने की मजबूरी? जानिए अमेरिका से क्या-क्या खरीदेगा भारत

विमान और विमानन उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा 

सबसे बड़ी इंपोर्ट श्रेणियों में से एक विमानन क्षेत्र होने की उम्मीद है. भारत के विमानन बाजार के तेजी से विस्तार और एयरलाइंस द्वारा बड़े पैमाने पर विमान ऑर्डर देने के साथ, विमान, विमानन इंजन, स्पेयर पार्ट्स और संबंधित उपकरणों पर खर्च अगले 5 सालों में 100 अरब डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान है. इस मांग से अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माताओं को काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है.

ऊर्जा इंपोर्ट बढ़ाने की उम्मीद 

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल, एलपीजी गैस, एलएनजी गैस खरीदने की भी योजना बना रहा है. अमेरिका से ऊर्जा इंपोर्ट बढ़ने से भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिलेगी. हालांकि इसके परिणामस्वरुप बाजार की स्थिति और मूल्य निर्धारण के आधार पर रूस जैसे देश से तेल इंपोर्ट में धीरे-धीरे कमी आ सकती है.

प्रौद्योगिकी, एआई और औद्योगिक कच्चे माल 

ऊर्जा के अलावा भारत द्वारा इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख कच्चे माल, कुकिंग कोयले के आयात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी उत्पाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर से संबंधित इक्विपमेंट और एडवांस्ड इनफॉरमेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी प्रस्तावित व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बनने की उम्मीद है. इन इंपॉर्टेंस का उद्देश्य भारत के विनिर्माण और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लक्ष्य का समर्थन करना है.

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सौदे को लेकर क्या चिंता? 

इसके संभावित फायदा के बावजूद भी प्रस्ताव ने अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों की आलोचना को आकर्षित किया है. एक चिंता अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी टैरिफ नीति को लेकर कानूनी अनिश्चितता है. इसमें कथित तौर पर टैरिफ लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ तरीकों पर सवाल उठाया गया था. ऐसे संकेत भी है कि अमेरिका धारा 122 के तहत एक समान 15% समग्र टैरिफ की तरफ बढ़ सकता है. 


एक और बड़ी चिंता यह है कि सालाना लगभग 100 अरब डॉलर का इंपोर्ट हासिल करने के लिए निजी कंपनियों को काफी ज्यादा भागीदारी की जरूरत हो सकती है. आलोचकों का यह तर्क है कि भारतीय व्यवसाय बोइंग विमान जैसे अमेरिकी उत्पादों को प्राथमिकता देने के दबाव में आ सकते हैं.


500 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट करने की मजबूरी? जानिए अमेरिका से क्या-क्या खरीदेगा भारत

क्या अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? 

कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट बढ़ने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ सकता है और साथ ही चालू खाता घाटा बढ़ सकता है.  वह यह भी सवाल करते हैं कि क्या रणनीति सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है. यह पहल घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है. हालांकि सरकार का कहना है कि यह इंपोर्ट बड़े पैमाने पर उन उत्पादों के लिए है जिन्हें भारत पहले से ही वैश्विक बाजारों से खरीदता है.

कौन से क्षेत्र अमेरिकी कॉम्पिटीशन से सुरक्षित रहते हैं?

भारत ने बातचीत के दौरान कई संवेदनशील सेक्टरों को खोलने से इनकार कर दिया है. मुख्य रूप से लाखों भारतीय किसानों और पशुपालकों की आजीविका की रक्षा के लिए अमेरिकी डेयरी, पोल्ट्री, मांस, दूध या फिर पनीर उत्पादों के लिए कोई भी अतिरिक्त बाजार पहुंच नहीं दी जाएगी. भारत ने आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों के आयात पर भी प्रतिबंध बरकरार रखा है. हालांकि डिस्टिलर्स हाई ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स‌ जैसे कृषि उत्पादों को मंजूरी मिल गई है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 06:42 PM (IST)
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