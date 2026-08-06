रांची: आज सरकार से बातचीत संभव, छात्रों ने तय किए 11 प्रतिनिधि

रांची में आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल घोषित किया है. इसमें 8 छात्र, एक वकील और दो तकनीकी जानकार शामिल हैं. जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल की सूची एसडीओ को सौंप दी गई है. अब सरकार बैठक का समय और जगह तय करेगी. समय और जगह तय होने के बाद आज ही बातचीत होने की संभावना है.

छात्रों के प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल?

पीयूष कुमार सिंह

रविन्द्र पासवान

राजेश प्रसाद

नीतू कुजूर

कार्तिक सोरेन

रविन्द्र

अंकित कुमार

शालू सिंह



रांची में 13 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी

बता दें कि रांची में तेरह दिन से छात्र आंदोलन जारी है. छात्रों ने मांग रखी है कि मीडिया की मौजूदगी में बात हो. झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे आंदोलन में बड़ी संख्या में राज्य भर से छात्र पहुंचे हैं जो अपनी मांगों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर हमारी मांग को मानती है तो ठीक है वरना इस्तीफा देना होगा.

कई छात्र-छात्राएं भूख हड़ताल पर

रांची में धरना स्थल पर कई छात्र-छात्राएं लगातार भूख हड़ताल पर लेटे हुए हैं. उनका कहना है कि सरकार से बातचीत में उम्मीद है लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो यह हड़ताल जारी रहेगी. आंदोलन स्थल पर शिबू सोरेन की तस्वीरें भी लगाई गई है.

जेएमएम सांसद महुआ माजी ने क्या कहा?

इस बीच जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा, ''दिल्ली और झारखंड दोनों आंदोलन अलग हैं. झारखंड सरकार ने पहले ही दिन से कार्रवाई शुरू कर दी थी.''

सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए कमेटी गठित की

सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए 5 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है. इसमें राज्य मंत्री सुदिव्य सोनू, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री संजय यादव, मंत्री चमरा लिंडा और विकास आयुक्त अजय कुमार शामिल हैं.

इस मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक्शन भी लिया है. CID और पुलिस की छापेमारी हुई है. JPSC के पूर्व चेयरमैन से पूछताछ और अब तक 11 गिरफ्तारी हो चुकी है.

झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों की क्या मांगें?

14वीं JPSC परीक्षा तुरंत रद्द हो

CID नहीं, CBI से जांच कराएं

संदिग्ध कंपनियों को ठेका बंद हो

OMR शीट में पांचवां विकल्प मिले

मेरिट लिस्ट में पूरी पारदर्शिता लाएं

झारखंड में पेपर लीक और भर्ती विवाद

JPSC परीक्षा 2003- इतिहास का पेपर लीक

JPSC भर्ती विवाद 2012- परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप

JSSC पेपर लीक 2024- जनरल नॉलेज का पेपर रद्द

JGGLCCE परीक्षा विवाद 2024- बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप

10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर लीक 2025- हिंदी और विज्ञान के पेपर वायरल

एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026- सॉल्वर गैंग को पेपर आउट कराया

Ranchi Students Protest: अनशन में छिपकर खा रहे खाना? जयराम महतो ने दिया ऐसा जवाब