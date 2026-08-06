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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअतीक अहमद के बेटे ने कहा- अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली

अतीक अहमद के बेटे ने कहा- अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली

Atiq Ahmad son Aban Ahmad: अतीक अहमद के बेटे अहज़म ने अपने भाई की मौत पर कहा कि अल्लाह की चीज अल्लाह ने ले ली.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Aug 2026 06:37 PM (IST)
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माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की गुरुवार (6 अगस्त) को झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई. अपने भाई की मौत पर अहज़म (अतीक अहमद का एक और बेटा) ने कहा अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली. उसने कहा कि इससे ज्यादा वो इस पर कुछ नहीं कहेगा.

भाई की मौत के बाद झांसी के अस्पताल में अहज़म पहुंचा था. वहां पुलिस की अच्छी खासी संख्या दिखी. जब मीडिया ने उससे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उसने इतना ही कहा. 

अतीक अहमद के बेटे के शव का हुआ पोस्टमॉर्टम

झांसी के अस्पताल में अतीक अहमद के बेटे आबान के शव का पोस्टमॉर्टम कर दिया गया. अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद अपने कुछ दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर उसकी तेज गति से गुजर रही कार (एसयूवी) बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गयी.

हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मीडिया को बताया कि इस हादसे की सूचना पुलिस को गुरुवार को सुबह साढ़े 10 बजे मिली थी. उन्होंने कहा कि इस हादसे में अबान अहमद (21) और उसके दोस्त सोनू (25) की मौत हो गई. मूर्ति ने बताया कि हादसे में जख्मी कार सवार आजम, मोहम्मद जावेद और उमर को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि वे सभी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अतीक के बेटे अबान के 3 दोस्तों की कैसी है हालत, जानें डॉक्टर ने क्या बताया?

Published at : 06 Aug 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Atiq Ahmad UP NEWS Jhansi News
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