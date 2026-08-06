अतीक अहमद के बेटे ने कहा- अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली

माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की गुरुवार (6 अगस्त) को झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई. अपने भाई की मौत पर अहज़म (अतीक अहमद का एक और बेटा) ने कहा अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली. उसने कहा कि इससे ज्यादा वो इस पर कुछ नहीं कहेगा.

भाई की मौत के बाद झांसी के अस्पताल में अहज़म पहुंचा था. वहां पुलिस की अच्छी खासी संख्या दिखी. जब मीडिया ने उससे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उसने इतना ही कहा.

#WATCH | Jhansi, Uttar Pradesh | Mafia Atiq Ahmed's youngest son, Abaan Ahmed, died in a road accident today. Ehzam, Atiq Ahmed's other son, arrives at the hospital where the postmortem of the body was conducted pic.twitter.com/XqZsaUV0FF — ANI (@ANI) August 6, 2026

अतीक अहमद के बेटे के शव का हुआ पोस्टमॉर्टम

झांसी के अस्पताल में अतीक अहमद के बेटे आबान के शव का पोस्टमॉर्टम कर दिया गया. अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद अपने कुछ दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर उसकी तेज गति से गुजर रही कार (एसयूवी) बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गयी.

हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मीडिया को बताया कि इस हादसे की सूचना पुलिस को गुरुवार को सुबह साढ़े 10 बजे मिली थी. उन्होंने कहा कि इस हादसे में अबान अहमद (21) और उसके दोस्त सोनू (25) की मौत हो गई. मूर्ति ने बताया कि हादसे में जख्मी कार सवार आजम, मोहम्मद जावेद और उमर को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि वे सभी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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