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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSheikh Hasina Returning To Bangladesh: अगर बांग्लादेश पहुंची शेख हसीना तो क्या होगा, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या?

Sheikh Hasina Returning To Bangladesh: अगर बांग्लादेश पहुंची शेख हसीना तो क्या होगा, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या?

Sheikh Hasina Returning To Bangladesh: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है. उनकी वापसी पर गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन सकती.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 06 Aug 2026 07:52 PM (IST)
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Sheikh Hasina Returning To Bangladesh: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में कहा है कि वह दिसंबर 2026 में अपने देश लौटना चाहती हैं. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है, कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश पहुंचती हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जेल जाना पड़ेगा या उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनेगी?

शेख हसीना की वापसी पर क्यों बढ़ी चर्चा

दरअसल  बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शेख हसीना के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और हिंसा से जुड़े कई आरोप शामिल हैं. बांग्लादेश की अदालतों में इन मामलों की सुनवाई चल रही है. ऐसे में अगर वह देश लौटती हैं, तो सबसे पहले उन्हें कानूनी प्रॉपेस का सामना करना पड़ सकता है.

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बांग्लादेश पहुंचते ही क्या हो सकती है गिरफ्तारी?

विशेषज्ञों का मानना है, कि शेख हसीना की वापसी के बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अगर अदालत या जांच एजेंसियां जरूरी समझती हैं, तो उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है. हालांकि आखिरी फैसला अदालत और वहां की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.

सुरक्षा क्यों बनी सबसे बड़ी चुनौती?

सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा भी सबसे बड़ी परेशानी मानी जा रही है. बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक माहौल काफी संवेदनशील है. अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के बीच तनाव की हालत बनी हुई है. ऐसे में शेख हसीना की मौजूदगी बड़े विरोध प्रदर्शन या सुरक्षा चुनौती का वजह बन सकती है. यही वजह है कि उन्होंने खुद भी अपनी जान को खतरा होने की बात कही है.

राजनीतिक माहौल और बिगड़ सकता है

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि शेख हसीना की वापसी होती है, तो इसका असर सिर्फ उनकी सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा. इससे बांग्लादेश की राजनीति में भी हलचल पैदा हो सकती है. उनके समर्थक इसे लोकतांत्रिक अधिकार बताएंगे, जबकि विरोधी दल कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं. इससे देश में राजनीतिक तनाव और बढ़ने की खतरा भी जताई जा रहा है

हालांकि अभी तक उनकी वापसी की ऑफिशियल तारीख तय नहीं हुई है. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर देश लौटने की खवाहिश जरूर जताई है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं है, कि वह किस डील के तहत लौटेंगी और उस वाक्त बांग्लादेश सरकार का रवैया क्या होगा.

वापसी के बाद क्या होगा आगे?

फिलहाल इतना तय है कि यदि शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कानूनी मामलों का सामना करना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी. आने वाले समय में अदालतों के फैसले, सरकार का रुख और राजनीतिक परिस्थितियां ही तय करेंगी कि उनकी वापसी के बाद घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है.

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Published at : 06 Aug 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Political Crisis Sheikh Hasina Bangladesh Political Crisis Sheikh Hasina Return BANGLADESH
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