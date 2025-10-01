इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि निवेश में समय की कितनी अहमियत होती है. कोरोना काल में कम कीमत पर चांदी खरीदने से लंबे समय में अच्छा मुनाफा हो सकता था. यानी मार्केट में गिरावट भी लाभदायक अवसर पैदा कर सकती है.