हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSilver Investment: कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?

Silver Investment: चांदी निवेश के लिए एक अच्छा खासा विकल्प माना जाता है. लेकिन अगर कोरोना काल के दौरान चांदी में निवेश कर लिया जाता तो आज कितना फायदा होता. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Silver Investment: कम कीमतों पर चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश करना आने वाले समय के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. पिछले कुछ सालों में चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से यह पता चलता है कि सही समय पर मार्केट ट्रेंड पर ध्यान देने से कितना ज्यादा फायदा हो सकता है. आज हम जानेंगे कि अगर कोरोना महामारी के दौरान 5 किलो चांदी खरीद ली जाती तो आज कितना मुनाफा होता. आइए जानते हैं.

कोरोना महामारी के दौरान 2020 में जुलाई के महीने में चांदी की कीमत लगभग ₹52,500 प्रति किलोग्राम थी. उस वक्त सुरक्षित निवेश के लिए यह सबसे ज्यादा खास विकल्प थी.
अगर उस वक्त आपने ₹52,500 प्रति किलोग्राम के रेट से 5 किलो चांदी खरीदी होती तो आपका कुल निवेश ₹2,62,500 का होता. यह निवेश बड़ा तो था लेकिन काफी फायदेमंद साबित होता.
अगर हम मौजूदा वक्त में चांदी की कीमतों की बात करें तो यह ₹1,51,170 प्रति किलोग्राम हो गई है. पिछले 5 सालों में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से यह पता चलता है कि उस वक्त किया गया निवेश कितना फायदेमंद साबित होता.
आज के समय में 5 किलो चांदी की कीमत ₹7,55,850 होगी. यानी समय के साथ चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है और मार्केट में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है.
अगर कोरोना काल के समय के निवेश और आज के समय के निवेश के बीच अंतर देखें तो 7,55,850-2,62,500=4,93,350 का फर्क आएगा. यानी आपकी कोरोना काल में खरीदी गई चांदी की कीमत में आज लगभग दोगुना फायदा होता.
इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि निवेश में समय की कितनी अहमियत होती है. कोरोना काल में कम कीमत पर चांदी खरीदने से लंबे समय में अच्छा मुनाफा हो सकता था. यानी मार्केट में गिरावट भी लाभदायक अवसर पैदा कर सकती है.
Published at : 01 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Embed widget