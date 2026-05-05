घातक कमांडो को एक साल में कितनी मिलती है शराब, क्या इनका भी होता है कोटा?

शराब का कोटा हर महीने जारी किया जाता है. लेकिन असल में यह 1 साल की सीमा तय करता है. औसतन जवानों को हर महीने लगभग चार से पांच बोतले मिलती हैं. यानी कि साल की 48 से 60 बोतलें. इसी तरह JCO कुछ साल की 72 से 84 बोतलें और कमीशंड ऑफीसर्स को साल की 120 से 144 बोतलों का कोटा मिलता है. ये आंकड़े ऑपरेशनल स्थिति और पोस्टिंग के स्थान के आधार पर थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं.