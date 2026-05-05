एक्सप्लोरर
(Source: ECI/ABP News)
घातक कमांडो को एक साल में कितनी मिलती है शराब, क्या इनका भी होता है कोटा?
Ghatak Commandos Liquor Quota: भारतीय सेना के घातक कमांडो को भी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से शराब का एक कोटा मिलता है. आइए जानते हैं कि वे कितनी शराब खरीद सकते हैं.
Ghatak Commandos Liquor Quota: जब भारतीय सेना के घातक कमांडो जैसी खास यूनिट्स की बात आती है तो ज्यादातर लोग कड़ी ट्रेनिंग, खुफिया ऑपरेशंस और युद्ध के मैदान में सटीक कार्रवाई के बारे में सोचते हैं. लेकिन अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या दूसरे जवानों की तरह ही घातक कमांडो को भी सेना की कैंटीन से शराब का कोटा मिला होता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
1/6
2/6
Published at : 05 May 2026 03:25 PM (IST)
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु... किस राज्य में विधायकों को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?
जनरल नॉलेज
चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को कितनी मिलेगी पेंशन, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
क्या कर्नल पाकिस्तान की तरह और देशों के लिए भी होती है नियुक्ति, कैसे काम करती है भारतीय सेना?
जनरल नॉलेज
चुनाव हारने के बाद सीएम न दे इस्तीफा तो क्या होगा, क्या गवर्नर दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता?
Advertisement
आचार्य पवन त्रिपाठीकोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , मुंबई
Opinion