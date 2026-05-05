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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजघातक कमांडो को एक साल में कितनी मिलती है शराब, क्या इनका भी होता है कोटा?

घातक कमांडो को एक साल में कितनी मिलती है शराब, क्या इनका भी होता है कोटा?

Ghatak Commandos Liquor Quota: भारतीय सेना के घातक कमांडो को भी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से शराब का एक कोटा मिलता है. आइए जानते हैं कि वे कितनी शराब खरीद सकते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 May 2026 03:25 PM (IST)
Ghatak Commandos Liquor Quota: भारतीय सेना के घातक कमांडो को भी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से शराब का एक कोटा मिलता है. आइए जानते हैं कि वे कितनी शराब खरीद सकते हैं.

Ghatak Commandos Liquor Quota: जब भारतीय सेना के घातक कमांडो जैसी खास यूनिट्स की बात आती है तो ज्यादातर लोग कड़ी ट्रेनिंग, खुफिया ऑपरेशंस और युद्ध के मैदान में सटीक कार्रवाई के बारे में सोचते हैं. लेकिन अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या दूसरे जवानों की तरह ही घातक कमांडो को भी सेना की कैंटीन से शराब का कोटा मिला होता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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अपनी खास स्थिति के बावजूद घातक कमांडो को सिर्फ इसलिए अलग या फिर ज्यादा शराब का कोटा नहीं मिलता कि वे कमांडो हैं. उनका अधिकार पूरी तरह से उनकी रैंक से तय होता है.
अपनी खास स्थिति के बावजूद घातक कमांडो को सिर्फ इसलिए अलग या फिर ज्यादा शराब का कोटा नहीं मिलता कि वे कमांडो हैं. उनका अधिकार पूरी तरह से उनकी रैंक से तय होता है.
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शराब का कोटा हर महीने जारी किया जाता है. लेकिन असल में यह 1 साल की सीमा तय करता है. औसतन जवानों को हर महीने लगभग चार से पांच बोतले मिलती हैं. यानी कि साल की 48 से 60 बोतलें. इसी तरह JCO कुछ साल की 72 से 84 बोतलें और कमीशंड ऑफीसर्स को साल की 120 से 144 बोतलों का कोटा मिलता है. ये आंकड़े ऑपरेशनल स्थिति और पोस्टिंग के स्थान के आधार पर थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं.
शराब का कोटा हर महीने जारी किया जाता है. लेकिन असल में यह 1 साल की सीमा तय करता है. औसतन जवानों को हर महीने लगभग चार से पांच बोतले मिलती हैं. यानी कि साल की 48 से 60 बोतलें. इसी तरह JCO कुछ साल की 72 से 84 बोतलें और कमीशंड ऑफीसर्स को साल की 120 से 144 बोतलों का कोटा मिलता है. ये आंकड़े ऑपरेशनल स्थिति और पोस्टिंग के स्थान के आधार पर थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं.
Published at : 05 May 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Army Canteen Ghatak Commandos Liquor Quota CSD Rules

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