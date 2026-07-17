आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, देखें लिस्ट

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाParliament Monsoon Session: आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, संसदीय बुलेटिन से क्या पता चला

Parliament Monsoon Session: आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, संसदीय बुलेटिन से क्या पता चला

Parliament Monsoon Session 2026: संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है. इस सत्र में केंद्र सरकार कई अहम बिलों को लेकर चर्चा करेगी और उन्हें पारित करवाने की कोशिश भी होगी.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 17 Jul 2026 08:55 AM (IST)
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संसद का मॉनसून सत्र सोमवार (20 जुलाई) से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों को सदन में लाने की तैयारी में है. लोकसभा के संसदीय बुलेटिन के मुताबिक कुछ विधेयकों पर चर्चा होगी, जबकि कुछ को पेश करने के बाद पारित कराने का भी प्लान है. इस लिस्ट में उद्योगों के साथ-साथ राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में बदलाव का भी बिल शामिल है.

सबसे पहले 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा होगी और इसके बाद पारित कराने की प्रक्रिया होगी. 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' भी इस सत्र का अहम विधेयक रहेगा. इस विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने के बाद उस पर चर्चा और पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

आयकर (संशोधन) बिल भी होगा पेश

सरकार 'आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026' भी सदन में पेश करेगी. यह विधेयक एक अध्यादेश की जगह लाया जा रहा है. इसे पेश करने के साथ ही उस पर विचार और पारित कराने की भी तैयारी है. इसी तरह 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' भी अध्यादेश की जगह लाया जाएगा. सरकार इस विधेयक को पेश करने के बाद उसी सत्र में पारित कराने का प्रयास करेगी.

'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' भी सदन में पेश होगा. इस विधेयक पर भी चर्चा के बाद इसे पारित कराने की योजना है. राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में बदलाव के लिए 'राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' भी संसद में आएगा. इस पर भी परिचय, विचार और पारित कराने की प्रक्रिया तय की गई है.

छोटे और मध्यम उद्योगों से जुड़े 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी इस सत्र में पेश किया जाएगा. सरकार इसे भी इसी सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी. कुल मिलाकर, मॉनसून सत्र में सरकार का फोकस कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने पर रहेगा. लोकसभा के संसदीय बुलेटिन के अनुसार इन विधेयकों पर चर्चा के साथ-साथ कई मामलों में इन्हें इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी की गई है. लिहाजा मॉनसून सत्र इस बार काफी अहम होने वाला है.

यह भी पढ़ें : 'चीन ने चुराया 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का डेटा', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप, FBI-CIA को लेकर क्या कहा?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 17 Jul 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Monsoon Session Parliament Monsoon Session PM Modi INDIA Parliament Session 2026
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