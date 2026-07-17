बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है. इससे पहले सभी प्रत्याशी जमकर प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं. इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) चीफ चिराग पासवान भी एक्टिव हो गए हैं. बीजेपी प्रत्याशी के लिए उन्होंने टीम का गठन कर दिया है.

बांकीपुर उपचुनाव के लिए चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए प्रचार टीम बनाई है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एलजेपी (रामविलास) सक्रिय हो गई है. प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रचार-प्रसार के लिए प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की.

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इन पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

एलजेपी (रामविलास) ने डॉ. प्रकाश चंद्रा को प्रचार अभियान का प्रभारी बनाया गया. वहीं विष्णु देव पासवान और अमित रानू को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. पार्टी ने चुनाव प्रचार को प्रभावी बनाने के लिए टीम को तत्काल जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद हो रहा है. राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी. नितिन नवीन लगातार चार बार बांकीपुर से विधायक चुने गए थे. इस उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है.

बीजेपी और जनसुराज के बीच मुकाबला

बांकीपुर सीट पर बीजेपी और जनसुराज के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है. दरअसल जनसुराज की ओर से रणनीतकार प्रशांत किशोर मैदान में हैं. वहीं बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार को प्रत्याशी बनाया था लेकिन नामांकन के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था जिसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार को प्रत्याशी बनाया है.

उपचुनाव के लिए 13 जुलाई को प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन की आखिरी तारीख को पटना कलेक्ट्रेट में भीड़ का जबरदस्त जमावड़ा को देखने को मिला. फिलहाल सियासी बयानबाजियों को दौर भी लगातार जारी है. चुनाव के बीच बांकीपुर में प्रशांत किशोर के खिलाफ विवादित पोस्टर भी लगाए गए हैं.

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