INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम

बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम

Bankipur By-Election: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) चीफ चिराग पासवान भी एक्टिव हो गए हैं. बीजेपी प्रत्याशी के लिए उन्होंने टीम का गठन कर दिया है. 

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Jul 2026 07:38 AM (IST)
Preferred Sources

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है. इससे पहले सभी प्रत्याशी जमकर प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं. इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) चीफ चिराग पासवान भी एक्टिव हो गए हैं. बीजेपी प्रत्याशी के लिए उन्होंने टीम का गठन कर दिया है. 

बांकीपुर उपचुनाव के लिए चिराग पासवान की  पार्टी एलजेपी (रामविलास) ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए  प्रचार टीम बनाई है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एलजेपी (रामविलास) सक्रिय हो गई है. प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रचार-प्रसार के लिए प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की.

मृत्युंजय तिवारी के RJD छोड़ते ही BJP को मिला मौका, पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर

इन पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

एलजेपी (रामविलास) ने डॉ. प्रकाश चंद्रा को प्रचार अभियान का प्रभारी बनाया गया. वहीं विष्णु देव पासवान और अमित रानू को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. पार्टी ने चुनाव प्रचार को प्रभावी बनाने के लिए टीम को तत्काल जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद हो रहा है. राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी. नितिन नवीन लगातार चार बार बांकीपुर से विधायक चुने गए थे. इस उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है. 

बीजेपी और जनसुराज के बीच मुकाबला

बांकीपुर सीट पर बीजेपी और जनसुराज के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है. दरअसल जनसुराज की ओर से रणनीतकार प्रशांत किशोर मैदान में हैं. वहीं बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार को प्रत्याशी बनाया था लेकिन नामांकन के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था जिसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार को प्रत्याशी बनाया है.

उपचुनाव के लिए 13 जुलाई को प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन की आखिरी तारीख को पटना कलेक्ट्रेट में भीड़ का जबरदस्त जमावड़ा को देखने को मिला. फिलहाल सियासी बयानबाजियों को दौर भी लगातार जारी है. चुनाव के बीच बांकीपुर में प्रशांत किशोर के खिलाफ विवादित पोस्टर भी लगाए गए हैं.

मुकेश सहनी और जन सुराज को झटका, आनंद मधुकर और चेतना झांब ने थामा BJP का दामन

Published at : 17 Jul 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BJP LJPR BIHAR NEWS NEERAJ KUMAR PATNA NEWS Bankipur By Poll Bankipur By-Election Neeraj Kuma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम
बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम
बिहार
मृत्युंजय तिवारी के RJD छोड़ते ही BJP को मिला मौका, पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर
मृत्युंजय तिवारी के RJD छोड़ते ही BJP को मिला मौका, पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर
बिहार
Mrityunjay Tiwari Resignation: मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'पहली बात तो वो…'
मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'पहली बात तो वो…'
बिहार
मृत्युंजय तिवारी ने RJD से दिया इस्तीफा, लालू यादव के करीबी थे, कहा- 'कुछ लोग…'
मृत्युंजय तिवारी ने RJD से दिया इस्तीफा, लालू यादव के करीबी थे, कहा- 'कुछ लोग…'
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
इंडिया
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
क्रिकेट
IND vs ENG: 15 रन पर गिरे 4 विकेट, मिडिल ऑर्डर ने डुबोई टीम, हार के बाद शुभमन गिल ने गुस्से में ये क्या कह दिया
IND vs ENG: 15 रन पर गिरे 4 विकेट, मिडिल ऑर्डर ने डुबोई टीम, हार के बाद शुभमन गिल ने गुस्से में ये क्या कह दिया
विश्व
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
ओटीटी
OTT Watchlist: 6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
दिल्ली-NCR में बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
इंडिया
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget