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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पाकिस्तान के 45 सैनिकों को मार गिराया', बलूचिस्तान को आजाद घोषित करने के बाद BLA का बड़ा दावा

'पाकिस्तान के 45 सैनिकों को मार गिराया', बलूचिस्तान को आजाद घोषित करने के बाद BLA का बड़ा दावा

BLA ने दावा किया कि बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में पाकिस्तान आर्मी के जवानों को ले जा रहे एक काफिले पर अटैक किया है. इस हमले में 45 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए, जबकि दर्जनों घायल हैं.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 17 Jul 2026 08:27 AM (IST)
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक ओर पीओके में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है तो दूसरी ओर बलूचिस्तान ने खुद को आजाद देश ही घोषित कर दिया है. इस बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया है कि उसने मस्तुंग में पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर अटैक किया है, जिसमें 45 सैनिक मारे गए हैं. 

BLA ने दावा किया कि बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में पाकिस्तान आर्मी के जवानों को ले जा रहे एक काफिले पर अटैक किया है. इस हमले में 45 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए, जबकि दर्जनों घायल हैं. पाकिस्तान आर्मी की ओर से काफिले पर अटैक की पुष्टि की गई है, हालांकि कितने जवान मारे गए हैं, इस पर कोई जानकारी नहीं दी. यह हमला गुरुवार को क्वेटा-कराची हाईवे पर खदकुचा के पास हुआ है.

BLA ने अटैक को लेकर जारी किया बयान
  
बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने मीडिया में बयान जारी कर कहा कि हमले में काफिले, उसकी सुरक्षा टीम और बाद में घटनास्थल पर पहुंची सेना की दूसरी टुकड़ियों को निशाना बनाया गया. इस हमले को 'फतेह स्क्वाड' ने अंजाम दिया है. बीएलए ने इसे सुनियोजित और जबरदस्त हमला करार दिया है. 

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान आर्मी का क्रूर चेहरा! 38 दिन में PoK में कर दी 56 की हत्या, लाशें भी नहीं लौटाईं, प्रदर्शनकारियों की आसिम मुनीर को धमकी

पाकिस्तान के विद्रोही संगठन ने कहा कि बयान जारी होने के समय भी पाकिस्तान आर्मी के साथ जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है. यह भी कहा गया है कि हालात को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.

जंग खत्म होने के बाद जारी होगा BLA का नया बयान  

BLA ने कहा कि जल्द ही मीडिया को डिटेल में एक बयान जारी किया जाएगा. इस बयान में जिसे वे एक बड़ी लड़ाई बता रहे हैं, उससे जुड़ी अंतिम ऑपरेशनल जानकारी और पाकिस्तानी सेना को हुए जान-माल के नुकसान का उनका आकलन शामिल होगा.

बलूचिस्तान को आजाद देश किया था घोषित

हाल ही में BLA  ने बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित किया था. सामने आए लेटर में इसे 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' के नाम से नया देश बताया गया था. लेटर में कहा गया था कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है. इतना ही नहीं देश का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का भी दावा किया गया.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 17 Jul 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Balochistan Breaking News Abp News PAKISTAN NEWS
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