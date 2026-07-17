INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Emoji Day: आखिर किसने बनाया था पहला Emoji, जान लीजिए इसका इतिहास?

World Emoji Day: आखिर किसने बनाया था पहला Emoji, जान लीजिए इसका इतिहास?

World Emoji Day 2026: आज के समय में इमोजी का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन इमोजी को बनाने वाला कौन था? आइए जानते हैं इसके बारे में.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 17 Jul 2026 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

World Emoji Day 2026: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मोबाइल पर चैट करते समय इमोजी (Emoji) का इस्तेमाल नहीं करता हो. खुशी हो, दुख हो, गुस्सा हो या किसी को प्यार जताना हो, लोग अपनी बात इमोजी के जरिए भी बताते हैं. कई बार सिर्फ एक छोटा सा इमोजी वह बात कह देता है, जिसे समझाने के लिए कई शब्द लिखने पड़ते हैं.

यही वजह है कि हर साल 17 जुलाई को World Emoji Day मनाया जाता है. इस दिन लोग इमोजी के इतिहास और उसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला इमोजी किसने बनाया था और इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं.

सबसे पहला Emoji किसने बनाया था?

दुनिया का पहला आधुनिक इमोजी जापान के शिगेताका कुरिता (Shigetaka Kurita) ने साल 1999 में बनाया था. उस समय वह जापान की मोबाइल कंपनी NTT DoCoMo में काम करते थे. उस दौर में मोबाइल पर मैसेज भेजने की सुविधा तो थी, लेकिन लोग अपनी भावनाएं ठीक से नहीं बता पाते थे. कई बार सामने वाला मैसेज का मतलब गलत समझ लेता था. इसी परेशानी को दूर करने के लिए शिगेताका कुरिता ने इमोजी बनाने का फैसला किया. उन्होंने कुल 176 इमोजी तैयार किए थे. इनमें हंसता चेहरा, दिल, सूरज, बादल, बारिश, फोन, घड़ी और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई दूसरे निशान शामिल थे. हर इमोजी का आकार सिर्फ 12×12 पिक्सल था. आकार छोटा था, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा था.

यह भी पढ़े: Elephant Memory: कितनी लंबी होती है हाथियों की याददाश्त, जानें ये दुश्मन को क्यों नहीं भूलते?

इमोजी बनाने का आइडिया कैसे आया?

शिगेताका कुरिता चाहते थे कि लोग बिना ज्यादा शब्द लिखे अपनी बात आसानी से समझा सकें. उन्होंने जापान की रोजमर्रा की जिंदगी, मौसम, सड़क के निशानों और कॉमिक्स से प्रेरणा लेकर इमोजी बनाए. लोगों को यह तरीका इतना पसंद आया कि धीरे-धीरे दूसरी मोबाइल कंपनियों ने भी इमोजी देना शुरू कर दिया. इसके बाद इमोजी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगे.

आज क्यों हैं इतने लोकप्रिय?

आज WhatsApp, Instagram, Facebook, X और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर हजारों इमोजी मौजूद हैं. हंसना हो, रोना हो, ताली बजानी हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी हों या किसी को दिल भेजना हो, हर बात के लिए अलग इमोजी मिल जाता है. यही वजह है कि आज बच्चे हों या बड़े, लगभग हर कोई हर दिन इमोजी का इस्तेमाल करता है. छोटे से इमोजी ने लोगों के बात करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है और अब यह हमारी डिजिटल जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

यह भी पढ़े: Bank Licence: क्या आम आदमी भी खोल सकता है अपना बैंक, इसके लिए कितने पैसे की जरूरत?

Published at : 17 Jul 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Emoji World Emoji Day Emoji Creation World Emoji Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
World Emoji Day: आखिर किसने बनाया था पहला Emoji, जान लीजिए इसका इतिहास?
World Emoji Day: आखिर किसने बनाया था पहला Emoji, जान लीजिए इसका इतिहास?
जनरल नॉलेज
इस देश में क्यों मची 'भूतिया' घरों को खरीदने की होड़, वजह हैरान कर देगी
इस देश में क्यों मची 'भूतिया' घरों को खरीदने की होड़, वजह हैरान कर देगी
जनरल नॉलेज
भारत में E-20 पर बवाल, जानें थाईलैंड का E-85 मॉडल कैसे रहा सुपरहिट?
भारत में E-20 पर बवाल, जानें थाईलैंड का E-85 मॉडल कैसे रहा सुपरहिट?
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: देश में किसने की थी सबसे लंबी भूख हड़ताल, अब कहां हैं वह शख्सियत?
देश में किसने की थी सबसे लंबी भूख हड़ताल, अब कहां हैं वह शख्सियत?
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान आर्मी का क्रूर चेहरा! 38 दिन में PoK में कर दी 56 की हत्या, लाशें भी नहीं लौटाईं, प्रदर्शनकारियों की आसिम मुनीर को धमकी
पाकिस्तान आर्मी का क्रूर चेहरा! 38 दिन में PoK में कर दी 56 की हत्या, लाशें भी नहीं लौटाईं
मध्य प्रदेश
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
स्पोर्ट्स
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 7: 'धमाल 4' ने 7वें दिन भी दनादन छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल, बनी ऐसा करने वाली साल की तीसरी फिल्म
'धमाल 4' ने 7वें दिन भी खूब छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
दिल्ली-NCR में बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
शिक्षा
MBBS Seats in India: देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
Thalapathy Vijay Viral Video: राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'
राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget