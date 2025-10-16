हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ताजमहल से एक दिन में कितनी कमाई करती है सरकार? जानें एक-एक रुपये का हिसाब

ताजमहल से एक दिन में कितनी कमाई करती है सरकार? जानें एक-एक रुपये का हिसाब

Earning From Taj Mahal: ताजमहल न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि आर्थिक रूप से भी देश के लिए सोने की तरह चमकता खजाना है. आइए जानें कि इससे सरकार को कितने रुपये का फायदा होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Oct 2025 09:14 AM (IST)
Earning From Taj Mahal: ताजमहल न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि आर्थिक रूप से भी देश के लिए सोने की तरह चमकता खजाना है. आइए जानें कि इससे सरकार को कितने रुपये का फायदा होता है.

भारत की पहचान और विश्व धरोहर ताजमहल सिर्फ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत भी है. आगरा स्थित यह सफेद संगमरमर का अद्भुत मकबरा हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. टिकट बिक्री से होने वाली कमाई का हिसाब लगाने पर पता चलता है कि ताजमहल न केवल दिलों को जीतता है, बल्कि राज्य और केंद्र सरकार की आमदनी में भी बड़ा योगदान देता है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक, ताजमहल की टिकट बिक्री से सरकार की कुल कमाई 98.55 करोड़ के आसपास रही. इस अवधि में लगभग 67.8 लाख पर्यटकों ने ताजमहल का दौरा किया.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक, ताजमहल की टिकट बिक्री से सरकार की कुल कमाई 98.55 करोड़ के आसपास रही. इस अवधि में लगभग 67.8 लाख पर्यटकों ने ताजमहल का दौरा किया.
टिकट की कीमत, विदेशी और भारतीय पर्यटकों में अंतर और अलग-अलग शुल्क को ध्यान में रखते हुए यह कमाई हुई. अगर इसे दिन के हिसाब से बांटा जाए, तो ताजमहल से सरकार को रोजाना लगभग 27 लाख की औसत कमाई होती है.
टिकट की कीमत, विदेशी और भारतीय पर्यटकों में अंतर और अलग-अलग शुल्क को ध्यान में रखते हुए यह कमाई हुई. अगर इसे दिन के हिसाब से बांटा जाए, तो ताजमहल से सरकार को रोजाना लगभग 27 लाख की औसत कमाई होती है.
ताजमहल का टिकट शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये, विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपये और बच्चों के लिए कुछ कम है. इसके अलावा, कैमरा शुल्क, विशेष गाइड शुल्क और अन्य सुविधाओं से भी सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है.
ताजमहल का टिकट शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये, विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपये और बच्चों के लिए कुछ कम है. इसके अलावा, कैमरा शुल्क, विशेष गाइड शुल्क और अन्य सुविधाओं से भी सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है.
यह आंकड़े न केवल पर्यटन क्षेत्र की मजबूती दिखाते हैं, बल्कि यह साफ संकेत देते हैं कि ताजमहल जैसी विश्व धरोहर आर्थिक रूप से भी कितनी महत्वपूर्ण है.
यह आंकड़े न केवल पर्यटन क्षेत्र की मजबूती दिखाते हैं, बल्कि यह साफ संकेत देते हैं कि ताजमहल जैसी विश्व धरोहर आर्थिक रूप से भी कितनी महत्वपूर्ण है.
ताजमहल से होने वाली यह कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है. आगरा में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और स्मारिका दुकानों से जुड़ा व्यवसाय इस आय का हिस्सा है. यानी ताजमहल की लोकप्रियता सीधे तौर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है.
ताजमहल से होने वाली यह कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है. आगरा में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और स्मारिका दुकानों से जुड़ा व्यवसाय इस आय का हिस्सा है. यानी ताजमहल की लोकप्रियता सीधे तौर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि यदि ताजमहल की देखभाल, मार्केटिंग और पर्यटन सुविधाओं में और निवेश किया जाए, तो इसकी कमाई और भी बढ़ सकती है.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि यदि ताजमहल की देखभाल, मार्केटिंग और पर्यटन सुविधाओं में और निवेश किया जाए, तो इसकी कमाई और भी बढ़ सकती है.
डिजिटल टिकटिंग, विशेष पैकेज और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रचार के जरिए न केवल अधिक पर्यटक आकर्षित किए जा सकते हैं, बल्कि दैनिक कमाई में भी बढ़ोतरी संभव है.
डिजिटल टिकटिंग, विशेष पैकेज और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रचार के जरिए न केवल अधिक पर्यटक आकर्षित किए जा सकते हैं, बल्कि दैनिक कमाई में भी बढ़ोतरी संभव है.
Published at : 16 Oct 2025 09:14 AM (IST)
Taj Mahal Agra Tourism Earning From Taj Mahal

