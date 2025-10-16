ताजमहल से एक दिन में कितनी कमाई करती है सरकार? जानें एक-एक रुपये का हिसाब

ताजमहल से होने वाली यह कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है. आगरा में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और स्मारिका दुकानों से जुड़ा व्यवसाय इस आय का हिस्सा है. यानी ताजमहल की लोकप्रियता सीधे तौर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है.