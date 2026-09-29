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आखिर कितना है पृथ्वी का वजन, जानें क्या यह घट या बढ़ सकता है?
Weight of Earth: पृथ्वी के वजन में लगातार बदलाव हो रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर पृथ्वी का वजन कितना है और क्या यह हल्की हो रही है या फिर भारी.
Weight of Earth: पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती हुई एक ऐसी बड़ी चीज लग सकती है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता लेकिन असल में इसका मास हर समय बदल रहा है. वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी का मास लगभग 5.972×10²⁴ किलोग्राम है. लेकिन इसके बावजूद भी अंतरिक्ष में जाने वाली गैस, रेडियोधर्मी क्षय और इंसानी अंतरिक्ष मिशन लगातार कुछ मास कम करते रहते हैं और अंतरिक्ष की धूल और उल्कापिंड इसमें मास जोड़ते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पृथ्वी हल्की हो रही है या फिर भारी? आइए जानते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 07:09 PM (IST)
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