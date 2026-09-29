आखिर कितना है पृथ्वी का वजन, जानें क्या यह घट या बढ़ सकता है?

जब अंतरिक्ष से मिलने वाले मास की तुलना वायुमंडल से गैसों से निकलने और दूसरी प्रक्रियाओं से होने वाले नुकसान से की जाती है तो कुल बदलाव यह बताता है कि पृथ्वी धीरे-धीरे मास खो रही है.