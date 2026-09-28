वेनेजुएला में कितने हो जाते हैं भारत के 1000, जानें रुपये की कीमत?

लंबे वक्त से चली आ रही आर्थिक समस्याओं और काफी ज्यादा महंगाई की वजह से वेनेजुएला ने अपनी करेंसी से बार-बार जीरो हटाए हैं. इससे उसकी करेंसी की वैल्यू दिखाने का तरीका बदल गया है.