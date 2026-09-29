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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIAS छोड़ कितने लोग बन चुके नेता, जानें किसे कितनी मिली कामयाबी?

IAS छोड़ कितने लोग बन चुके नेता, जानें किसे कितनी मिली कामयाबी?

IAS Officers in Politics: हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की घोषणा की है. जानें पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 29 Sep 2026 05:04 PM (IST)
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  • पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा छोड़ राजनीति में कदम रखा।
  • कई पूर्व अधिकारी प्रशासनिक सेवा त्याग कर राजनीति में आए हैं।
  • यशवंत सिन्हा, केजरीवाल जैसे नेताओं ने राजनीति में शीर्ष पद पाए।
  • कुछ को सीमित सफलता मिली, या वे वापस सरकारी सेवा में लौटे।

IAS Officers in Politics: उत्तर प्रदेश कैडर की पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया है. उन्होंने लगभग 9 मिनट के वीडियो संदेश के जरिए अपने फैसले की घोषणा की है और शुरुआत में ही बता दिया है कि वह एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति में आना चाहती हैं. उनके इस कदम ने एक बार फिर से उन वरिष्ठ सिविल सेवकों की बढ़ती संख्या को उजागर किया है जिन्होंने राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए सरकारी सेवा को छोड़ दिया. 

बीते कुछ सालों में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के कई अधिकारियों ने यह बदलाव किया है. जिस तरफ कुछ लोगों ने जरूरी संवैधानिक और मंत्री पद संभाले, वही दूसरों को सीमित राजनीतिक सफलता मिली या फिर वह अंत तक सरकारी सेवा में लौट आए. 

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यशवंत सिन्हा 

यशवंत सिन्हा उन पूर्व सिविल सेवकों में शामिल हैं जिन्होंने राजनीति में बड़ी सफलता हासिल की. आईएएस छोड़ने के बाद वह जनता दल और बाद में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े. उन्होंने चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेई की सरकारों में केंद्रीय वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में काम किया. उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा था. 


IAS छोड़ कितने लोग बन चुके नेता, जानें किसे कितनी मिली कामयाबी?

अजीत जोगी 

अजीत जोगी ने मध्य प्रदेश में लंबे वक्त तक जिला कलेक्टर के तौर पर काम किया और उसके बाद राजनीति में प्रवेश किया. वह कांग्रेस में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने. बाद में उन्होंने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का गठन किया जिससे उनका राजनीतिक कैरियर पूर्व आईएएस अधिकारी के चुनावी राजनीति में आने का एक बड़ा उदाहरण बन गया. 

अरविंद केजरीवाल 

अरविंद केजरीवाल ने इंडियन रिवेन्यू सर्विस छोड़ दी और आरटीआई आंदोलन और बाद में अन्ना आंदोलन से जुड़ गए. इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की. उनके राजनीतिक कैरियर में वह लगातार तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने. इससे वह चुनावी राजनीति में आने वाले सबसे प्रमुख पूर्व टैक्स अधिकारियों में से एक बन गए. 

मीरा कुमार और हरदीप सिंह पुरी 

पूर्व आईएफएस अधिकारी मीरा कुमार इंडियन फॉरेन सर्विस छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हुई. वह केंद्रीय मंत्री बनी और 2009 से 2014 तक लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रही. 

हरदीप सिंह पुरी ने भी विदेश सेवा में वरिष्ठ करियर के बाद राजनीति में प्रवेश किया. भाजपा नेता के तौर पर उन्होंने मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन और आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया.


IAS छोड़ कितने लोग बन चुके नेता, जानें किसे कितनी मिली कामयाबी?

मंत्री बनने वाले दूसरे पूर्व सिविल सेवक 

पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. सिंह जो केंद्रीय गृह सचिव रह चुके थे नौकरी से रिटायर होने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे. वे बिहार के आरा से सांसद चुने गए और बाद में बिजली राज्य मंत्री बने. 

पूर्व आईएएस अधिकारी के अल्फोंस जिन्हें डेमोलिशन मैन के नाम से जाना जाता है राजनीति में आने के बाद राज्यसभा सांसद और केंद्रीय पर्यटन मंत्री बने. ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कलेक्टर के तौर पर काम करने के बाद 13 साल की आईएएस सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया. बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए और छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री बने.

पूर्व आईपीएस अधिकारी सत्यपाल सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद छोड़ दिया और राजनीति में आए।. उन्होंने बागपत से लोकसभा चुनाव जीता और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में काम किया. 

पूर्व आईएफएस अधिकारी मणि शंकर अय्यर राजीव गांधी के दौर में राजनीति में सक्रिय हुए. लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पंचायती राज और खेल मंत्री के रूप में काम किया. 

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शाह फैसल और प्रवीण कुमार 

राजनीति में आने वाले हर सिविल सेवक को एक जैसी सफलता नहीं मिली. 2010 बैच के यूपीएससी टॉपर शाह फैसल ने 2019 में आईएएस से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट बनाया. हालांकि उनका राजनीतिक करियर काफी छोटा रहा. बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी इसके बाद सरकार ने उनका इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें सेवा में बहाल कर दिया.

पूर्व आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार ने भी सरकारी सेवा में लगभग तीन दशक बताने के बाद चुनावी राजनीति में कदम रखा और राजनीतिक कैरियर बनाने की कोशिश में विधानसभा चुनाव लड़ा.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 05:04 PM (IST)
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