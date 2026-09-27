अचानक से बदल जाए पृथ्वी की घूमने की रफ्तार तो क्या होगा, जानें विज्ञान?

धीमी रफ्तार से घूमने पर दिन और रात आज की तुलना में काफी लंबे हो जाएंगे. अगर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमते हुए अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो कुछ इलाकों में महीनों तक लगातार दिन की रोशनी रह सकती है और उसके बाद लगातार कई महीनों तक अंधेरा भी छाया रह सकता है.