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अचानक से बदल जाए पृथ्वी की घूमने की रफ्तार तो क्या होगा, जानें विज्ञान?
Earth Rotation: अगर पृथ्वी की घूमने की रफ्तार में बदलाव आ जाए तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि इससे हमारे ग्रह पर क्या असर पड़ेगा.
Earth Rotation: पृथ्वी को घूमने एक ऐसी चीज है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी यह हमारे ग्रह पर जीवन को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाती है. पृथ्वी भू-मध्य रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पृथ्वी के घूमने की रफ्तार में बदलाव आ जाए तो इसका असर क्या होगा? आइए जानते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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