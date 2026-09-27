गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअचानक से बदल जाए पृथ्वी की घूमने की रफ्तार तो क्या होगा, जानें विज्ञान?

अचानक से बदल जाए पृथ्वी की घूमने की रफ्तार तो क्या होगा, जानें विज्ञान?

Earth Rotation: अगर पृथ्वी की घूमने की रफ्तार में बदलाव आ जाए तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि इससे हमारे ग्रह पर क्या असर पड़ेगा.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Sep 2026 06:01 PM (IST)
Earth Rotation: अगर पृथ्वी की घूमने की रफ्तार में बदलाव आ जाए तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि इससे हमारे ग्रह पर क्या असर पड़ेगा.

Earth Rotation: पृथ्वी को घूमने एक ऐसी चीज है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी यह हमारे ग्रह पर जीवन को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाती है. पृथ्वी भू-मध्य रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पृथ्वी के घूमने की रफ्तार में बदलाव आ जाए तो इसका असर क्या होगा? आइए जानते हैं.

1/8
अगर पृथ्वी का घूमना अचानक रुक जाए या फिर धीमा हो जाए तो सतह पर मौजूद चीजें जड़त्व की वजह से चलती रहेंगी. भूमध्य रेखा पर इससे लोग, गाड़ियां, इमारतें और दूसरी चीजें काफी तेज रफ्तार से पूर्व की तरफ जा सकती हैं.
अगर पृथ्वी का घूमना अचानक रुक जाए या फिर धीमा हो जाए तो सतह पर मौजूद चीजें जड़त्व की वजह से चलती रहेंगी. भूमध्य रेखा पर इससे लोग, गाड़ियां, इमारतें और दूसरी चीजें काफी तेज रफ्तार से पूर्व की तरफ जा सकती हैं.
2/8
पृथ्वी का घूमना ग्रह के चारों ओर समुद्री पानी के बंटवारे में मदद करता है. घूमने की रफ्तार में बड़ा बदलाव समुद्री पानी में भारी हलचल पैदा कर सकता है. इससे विनाशकारी लहरें उठ सकती हैं और समुद्री तटों में जबरदस्त बदलाव आ सकते हैं.
पृथ्वी का घूमना ग्रह के चारों ओर समुद्री पानी के बंटवारे में मदद करता है. घूमने की रफ्तार में बड़ा बदलाव समुद्री पानी में भारी हलचल पैदा कर सकता है. इससे विनाशकारी लहरें उठ सकती हैं और समुद्री तटों में जबरदस्त बदलाव आ सकते हैं.
3/8
धीमी रफ्तार से घूमने पर दिन और रात आज की तुलना में काफी लंबे हो जाएंगे. अगर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमते हुए अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो कुछ इलाकों में महीनों तक लगातार दिन की रोशनी रह सकती है और उसके बाद लगातार कई महीनों तक अंधेरा भी छाया रह सकता है.
धीमी रफ्तार से घूमने पर दिन और रात आज की तुलना में काफी लंबे हो जाएंगे. अगर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमते हुए अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो कुछ इलाकों में महीनों तक लगातार दिन की रोशनी रह सकती है और उसके बाद लगातार कई महीनों तक अंधेरा भी छाया रह सकता है.
4/8
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से इसके बाहरी कोर में पिघलती हुई धातु की हलचल से बनता है ना कि सिर्फ ग्रह के घूमने से. घूमने की रफ्तार में बदलाव पृथ्वी के भू-भौतिकीय सिस्टम पर असर डाल सकता है.
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से इसके बाहरी कोर में पिघलती हुई धातु की हलचल से बनता है ना कि सिर्फ ग्रह के घूमने से. घूमने की रफ्तार में बदलाव पृथ्वी के भू-भौतिकीय सिस्टम पर असर डाल सकता है.
5/8
वायुमंडल अभी पृथ्वी के साथ घूमता है. अगर ठोस पृथ्वी अचानक धीमी हो जाए और वायुमंडल अपनी रफ्तार बनाए रखे तो सतह के सापेक्ष काफी तेज हवाएं चलेंगी.
वायुमंडल अभी पृथ्वी के साथ घूमता है. अगर ठोस पृथ्वी अचानक धीमी हो जाए और वायुमंडल अपनी रफ्तार बनाए रखे तो सतह के सापेक्ष काफी तेज हवाएं चलेंगी.
6/8
पृथ्वी के घूमने से हवा, तूफान और समुद्री धाराओं को जाकर मिलती है. इसमें थोड़ा सा भी बदलाव वायुमंडलीय संचार को बाधित करेगा और दुनिया भर के मौसम के पैटर्न बदल सकते हैं.
पृथ्वी के घूमने से हवा, तूफान और समुद्री धाराओं को जाकर मिलती है. इसमें थोड़ा सा भी बदलाव वायुमंडलीय संचार को बाधित करेगा और दुनिया भर के मौसम के पैटर्न बदल सकते हैं.
7/8
सूरज के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने से साल की लंबाई तय होती है जबकि उसके अपनी धुरी पर घूमने से दिन की लंबाई होती है. अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे लेकिन सामान्य रूप से चक्कर लगाती रहे तो 1 सौर दिन लगभग 1 साल जितना लंबा हो जाएगा.
सूरज के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने से साल की लंबाई तय होती है जबकि उसके अपनी धुरी पर घूमने से दिन की लंबाई होती है. अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे लेकिन सामान्य रूप से चक्कर लगाती रहे तो 1 सौर दिन लगभग 1 साल जितना लंबा हो जाएगा.
8/8
पृथ्वी के घूमने में अचानक बदलाव से महासागर, वायुमंडल, जलवायु और दिन रात का सामान्य चक्र गड़बड़ा जाएगा. इससे इकोसिस्टम और इंसानी सभ्यता के जीवन पर खतरा आ जाएगा.
पृथ्वी के घूमने में अचानक बदलाव से महासागर, वायुमंडल, जलवायु और दिन रात का सामान्य चक्र गड़बड़ा जाएगा. इससे इकोसिस्टम और इंसानी सभ्यता के जीवन पर खतरा आ जाएगा.
Published at : 27 Sep 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Earth Rotation Earth's Rotation Speed Earth Rotation Change

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
देश में कितनी तरह के पहचान पत्र, किसका कहां होता है इस्तेमाल?
देश में कितनी तरह के पहचान पत्र, किसका कहां होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
कैसे होता है ट्रांसजेंडर बच्चे का जन्म, जानें इसके पीछे का साइंस?
कैसे होता है ट्रांसजेंडर बच्चे का जन्म, जानें इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
शंख एयरलाइन वाले श्रवण कुमार कौन, कैसे खड़ा किया अरबों का कारोबार?
शंख एयरलाइन वाले श्रवण कुमार कौन, कैसे खड़ा किया अरबों का कारोबार?
जनरल नॉलेज
IMF के पास इतना पैसा कहां से आता है, कहां से होती है कमाई?
IMF के पास इतना पैसा कहां से आता है, कहां से होती है कमाई?
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Kabir संग भागी Maira, खुद को कोसते हुए टूट कर बिखरे Abhira-Armaan!
Bollywood News: MrBeast के साथ ‘रामायण’ के प्रमोशन पर क्यों उठे सवाल? (27.09.26)
Rise & Fall 2: Virender Sehwag ने Hosting Debut, Cricket और नए Reality Show पर की बात
Bigg Boss 20: Rhiti Tiwari के ₹25 हजार Pocket Money Claim पर Ekam Bawa के सवाल
Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan की शादी का राज, एक बातचीत में तय हो गया था रिश्ता

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भगवत गीता कार्यक्रम में बोले CM शुभेंदु - 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के खिलाफ...'
भगवत गीता कार्यक्रम में बोले CM शुभेंदु - 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के खिलाफ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में आफत की बारिश! अब तक 56 मौतें, 46 घायल, हजारों घरों को भारी नुकसान
UP में आफत की बारिश! अब तक 56 मौतें, 46 घायल, हजारों घरों को भारी नुकसान
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू, अजय देवगन की फिल्म करेगी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग?
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू, अजय देवगन की फिल्म करेगी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग?
विश्व
'हॉस्पिटल के मलबे से निकाले गए थे मुजतबा खामेनेई', रिपोर्ट में बड़ा दावा
'हॉस्पिटल के मलबे से निकाले गए थे मुजतबा खामेनेई', रिपोर्ट में बड़ा दावा
इंडिया
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
बाइक पर रखे गिटार का कैमरे ने काटा हेलमेट का चालान, हो गई फजीहत
बाइक पर रखे गिटार का कैमरे ने काटा हेलमेट का चालान, हो गई फजीहत
इंडिया
'SIR में 27 लाख नाम कटने के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार', CM शुभेंदु अधिकारी का दावा
'SIR में 27 लाख नाम कटने के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार', CM शुभेंदु अधिकारी का दावा
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget