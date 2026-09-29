देश में जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर डेमोग्राफी कमीशन की मांग पर ओवैसी ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'जब हम मोदी सरकार से मुतालबा करते थे कि वह मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मआशी हालत पर आंकड़े जुटाए, तो सरकार झट से अपना मुंह फेर लेती थी.'

ओवैसी ने कहा, 'अमित शाह का डेमोग्राफी कमीशन अब राज्यों से आंकड़े मांग रहा है कि किस मजहब के लोगों ने कितनी गाड़ियां खरीदीं, किसके पास कितनी जमीन है वगैरह. इस कमीशन का एजेंडा यह नहीं है कि आंकड़ों की बुनियाद पर बेहतर नीतियाँ बनाई जाएं, बल्कि आंकड़ों को इस तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया जाए कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके और उनके बचे-कुचे हक भी उनसे छीन लिए जाएं.'

राज्यों से धार्मिक आधार पर मांगा 15 साल का डेटा

हाल ही में देश की जनसंख्या में आ रहे बदलावों को लेकर गृह मंत्रालय की कमेटी ( डेमोग्राफी कमीशन) ने राज्यों से वाहन रजिस्ट्रेशन, स्कूल में एडमिशन, प्रॉपर्टी लेन-देन और वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े धर्म और जिले के हिसाब से पिछले 15 साल का डेटा की मांग की है. अब ऐसे में राज्य सरकारें उलझन में हैं क्योंकि संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा उन्हें धार्मिक कैटेगिरी के तहत डेटा इकट्ठा करने से रोकता है. अधिकारियों ने ऐसी जानकारी इकट्ठा करने में आनेवाली मुश्किलों की तरफ भी इशारा किया है. दरअसल, सरकारी विभाग आम तौर पर इस तरह के डेटा को नहीं रखते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी

इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर अध्यक्ष बनाए गए हैं. उन्हीं की अध्यक्षता में इस हाईलेवल कमेटी ने राज्य सरकारों को 35 सवालों की एक प्रश्नों की लिस्ट भेजी है. इसमें डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, माइग्रेशन और उनसे जुड़े प्रशासनिक मुद्दों के बारे में जानकारी की मांग की गई है.

गृह मंत्रालय ने 28 मई को इस कमेटी का गठन किया था. इसका मकसद अवैध माइग्रेशन और दूसरे खास कारणों से होने वाले डेमोग्राफिक बदलावों का अध्ययन करना और उनसे निपटने के सुझाव देना है.