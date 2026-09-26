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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजनर से बदलकर मादा बन जाते हैं ये जीव, आखिर क्यों चेंज करते हैं जेंडर?

नर से बदलकर मादा बन जाते हैं ये जीव, आखिर क्यों चेंज करते हैं जेंडर?

कुछ जीव प्रजाति को बचाने, अधिक अंडे पैदा करने और समूह में साथी की कमी पूरी करने के लिए कुदरती तौर पर अपना लिंग बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 26 Sep 2026 06:32 PM (IST)
कुछ जीव प्रजाति को बचाने, अधिक अंडे पैदा करने और समूह में साथी की कमी पूरी करने के लिए कुदरती तौर पर अपना लिंग बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं.

प्रकृति ने जीवों को आगे बढ़ाने और उनकी नस्ल बचाए रखने के लिए कई हैरान कर देने वाले तरीके बनाए हैं. आमतौर पर ज्यादातर जीव जन्म से लेकर जीवन के अंत तक एक ही लिंग में रहते हैं, लेकिन जीव विज्ञान में कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो जरूरत के हिसाब से अपना जेंडर बदल लेते हैं. ये जानवर जन्म के समय नर होते हैं और उम्र या माहौल बदलने पर मादा बन जाते हैं, जबकि कुछ मादाएं नर का रूप धारण कर लेती हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव किसी जादू का नतीजा नहीं है, बल्कि अपनी प्रजाति को खत्म होने से बचाने के लिए प्रकृति द्वारा दिया गया एक बेहद अनूठा जैविक सुरक्षा कवच है.

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समुद्र में पाई जाने वाली क्लाउनफिश में जेंडर बदलने की क्षमता सबसे दिलचस्प मानी जाती है. इन मछलियों के झुंड में हमेशा एक बड़ी और हावी रहने वाली मादा होती है, जिसके साथ कई नर रहते हैं.
समुद्र में पाई जाने वाली क्लाउनफिश में जेंडर बदलने की क्षमता सबसे दिलचस्प मानी जाती है. इन मछलियों के झुंड में हमेशा एक बड़ी और हावी रहने वाली मादा होती है, जिसके साथ कई नर रहते हैं.
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यदि किसी दुर्घटना में झुंड की मुख्य मादा की जान चली जाती है, तो वंश आगे बढ़ाने का संकट खड़ा हो जाता है. ऐसे समय में समूह का सबसे बड़ा और शक्तिशाली नर खुद को मादा में परिवर्तित कर लेता है. इससे नए साथी की तलाश में भटकना नहीं पड़ता और समूह में प्रजनन का काम बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहता है.
यदि किसी दुर्घटना में झुंड की मुख्य मादा की जान चली जाती है, तो वंश आगे बढ़ाने का संकट खड़ा हो जाता है. ऐसे समय में समूह का सबसे बड़ा और शक्तिशाली नर खुद को मादा में परिवर्तित कर लेता है. इससे नए साथी की तलाश में भटकना नहीं पड़ता और समूह में प्रजनन का काम बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहता है.
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समुद्री झींगे की एक प्रजाति 'हंप्ड श्रिम्प' का पूरा जीवन चक्र ही लिंग परिवर्तन पर आधारित होता है. यह जीव अपने जीवन के पहले साल में एक नर के रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही यह दूसरे साल में कदम रखता है, इसका शरीर पूरी तरह से मादा में बदल जाता है.
समुद्री झींगे की एक प्रजाति 'हंप्ड श्रिम्प' का पूरा जीवन चक्र ही लिंग परिवर्तन पर आधारित होता है. यह जीव अपने जीवन के पहले साल में एक नर के रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही यह दूसरे साल में कदम रखता है, इसका शरीर पूरी तरह से मादा में बदल जाता है.
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विज्ञान में इसे 'प्रोटेंडरी' कहा जाता है. चूंकि बड़े शरीर वाली मादा अधिक संख्या में अंडे पैदा कर सकती है, इसलिए यह झींगा मादा बनते ही लगभग 3,000 अंडे देता है. अंडे देने के तुरंत बाद इस जीव की जीवन लीला समाप्त हो जाती है.
विज्ञान में इसे 'प्रोटेंडरी' कहा जाता है. चूंकि बड़े शरीर वाली मादा अधिक संख्या में अंडे पैदा कर सकती है, इसलिए यह झींगा मादा बनते ही लगभग 3,000 अंडे देता है. अंडे देने के तुरंत बाद इस जीव की जीवन लीला समाप्त हो जाती है.
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जहां क्लाउनफिश नर से मादा बनती है, वहीं ब्लूहेड रैस मछली में बिल्कुल उल्टा चक्र देखने को मिलता है. इस प्रजाति में एक बड़े नर के साथ कई मादाओं का समूह रहता है. अगर किसी कारण से समूह का प्रमुख नर गायब या मृत हो जाए, तो सबसे बड़ी मादा महज 8 से 10 दिनों के भीतर अपना लिंग बदलकर नर बन जाती है.
जहां क्लाउनफिश नर से मादा बनती है, वहीं ब्लूहेड रैस मछली में बिल्कुल उल्टा चक्र देखने को मिलता है. इस प्रजाति में एक बड़े नर के साथ कई मादाओं का समूह रहता है. अगर किसी कारण से समूह का प्रमुख नर गायब या मृत हो जाए, तो सबसे बड़ी मादा महज 8 से 10 दिनों के भीतर अपना लिंग बदलकर नर बन जाती है.
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इस दौरान उसके अंडाशय स्पर्म बनाने वाले अंगों में बदल जाते हैं और वह नर की तरह व्यवहार करने लगती है, जिससे समूह की अन्य मादाओं के साथ प्रजनन प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती है.
इस दौरान उसके अंडाशय स्पर्म बनाने वाले अंगों में बदल जाते हैं और वह नर की तरह व्यवहार करने लगती है, जिससे समूह की अन्य मादाओं के साथ प्रजनन प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती है.
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ग्रीन फ्रॉग में भी जेंडर बदलने का एक अलग तरह का सिस्टम पाया जाता है जिसे सेक्स रिवर्सल कहते हैं. जब ये मेंढक अपने शुरुआती चरण यानी टैडपोल अवस्था में होते हैं, तब आसपास का माहौल और पानी के रासायनिक तत्व इनके शारीरिक विकास पर असर डालते हैं.
ग्रीन फ्रॉग में भी जेंडर बदलने का एक अलग तरह का सिस्टम पाया जाता है जिसे सेक्स रिवर्सल कहते हैं. जब ये मेंढक अपने शुरुआती चरण यानी टैडपोल अवस्था में होते हैं, तब आसपास का माहौल और पानी के रासायनिक तत्व इनके शारीरिक विकास पर असर डालते हैं.
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इस वजह से जेनेटिकली नर दिखने वाले टैडपोल बड़े होकर पूर्ण विकसित मादा बन जाते हैं. यह क्षमता उन्हें विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आबादी को बनाए रखने और सही संतुलन बिठाने में काफी मदद करती है.
इस वजह से जेनेटिकली नर दिखने वाले टैडपोल बड़े होकर पूर्ण विकसित मादा बन जाते हैं. यह क्षमता उन्हें विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आबादी को बनाए रखने और सही संतुलन बिठाने में काफी मदद करती है.
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प्रकृति में इन जीवों के लिंग बदलने के पीछे दो मुख्य वैज्ञानिक कारण काम करते हैं. पहला कारण साइज एडवांटेज मॉडल है, जिसके तहत बड़े शरीर वाली मादाएं ज्यादा अंडे दे सकती हैं, इसलिए कई जीव बड़े होने पर मादा बनते हैं.
प्रकृति में इन जीवों के लिंग बदलने के पीछे दो मुख्य वैज्ञानिक कारण काम करते हैं. पहला कारण साइज एडवांटेज मॉडल है, जिसके तहत बड़े शरीर वाली मादाएं ज्यादा अंडे दे सकती हैं, इसलिए कई जीव बड़े होने पर मादा बनते हैं.
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दूसरा कारण प्रजनन की निरंतरता बनाए रखना है. यदि समूह के मुख्य साथी की मौत हो जाए, तो किसी दूसरे समूह पर निर्भर रहने के बजाय खुद का लिंग बदल लेना इन जीवों के लिए अस्तित्व की लड़ाई जीतने का सबसे कारगर तरीका साबित होता है.
दूसरा कारण प्रजनन की निरंतरता बनाए रखना है. यदि समूह के मुख्य साथी की मौत हो जाए, तो किसी दूसरे समूह पर निर्भर रहने के बजाय खुद का लिंग बदल लेना इन जीवों के लिए अस्तित्व की लड़ाई जीतने का सबसे कारगर तरीका साबित होता है.
Published at : 26 Sep 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Animals That Change Gender

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