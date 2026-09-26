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नर से बदलकर मादा बन जाते हैं ये जीव, आखिर क्यों चेंज करते हैं जेंडर?
कुछ जीव प्रजाति को बचाने, अधिक अंडे पैदा करने और समूह में साथी की कमी पूरी करने के लिए कुदरती तौर पर अपना लिंग बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं.
प्रकृति ने जीवों को आगे बढ़ाने और उनकी नस्ल बचाए रखने के लिए कई हैरान कर देने वाले तरीके बनाए हैं. आमतौर पर ज्यादातर जीव जन्म से लेकर जीवन के अंत तक एक ही लिंग में रहते हैं, लेकिन जीव विज्ञान में कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो जरूरत के हिसाब से अपना जेंडर बदल लेते हैं. ये जानवर जन्म के समय नर होते हैं और उम्र या माहौल बदलने पर मादा बन जाते हैं, जबकि कुछ मादाएं नर का रूप धारण कर लेती हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव किसी जादू का नतीजा नहीं है, बल्कि अपनी प्रजाति को खत्म होने से बचाने के लिए प्रकृति द्वारा दिया गया एक बेहद अनूठा जैविक सुरक्षा कवच है.
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Published at : 26 Sep 2026 06:32 PM (IST)
Tags :Animals That Change Gender
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