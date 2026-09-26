नर से बदलकर मादा बन जाते हैं ये जीव, आखिर क्यों चेंज करते हैं जेंडर?

यदि किसी दुर्घटना में झुंड की मुख्य मादा की जान चली जाती है, तो वंश आगे बढ़ाने का संकट खड़ा हो जाता है. ऐसे समय में समूह का सबसे बड़ा और शक्तिशाली नर खुद को मादा में परिवर्तित कर लेता है. इससे नए साथी की तलाश में भटकना नहीं पड़ता और समूह में प्रजनन का काम बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहता है.