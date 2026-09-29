CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'

SIR विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये ऐसे ही नहीं कि सारे विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हैं. चुनाव आयोग को थोड़ा आत्म निरीक्षण करना चाहिए. सबूत किसी राजनीतिक दल ने नहीं लाया. सबूत एक अखबार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आया है. चुनाव आयोग को अपने कामकाज के तरीके में सुधार करना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की हरकत न हो.

पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ समेक भट्टाचार्य ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण मिलना चाहिए. इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने तंज भरे लहजे में कहा, "पद्म भूषण क्यों, भारत रत्न दे दें. इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बना दें. अब इतना कुछ बीजेपी के लिए किया है. तोहफे में उन्होंने बीजेपी को पश्चिम बंगाल दिया है. वो पद्म भूषण की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है. पहले भारत रत्न दे दो और दो साल बाद राष्ट्रपति भवन में बैठा दो."