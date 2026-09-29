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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirCM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'

CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग को अपने कामकाज के तरीके में सुधार करना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की हरकत न हो.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Sep 2026 06:29 PM (IST)
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SIR विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये ऐसे ही नहीं कि सारे विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हैं. चुनाव आयोग को थोड़ा आत्म निरीक्षण करना चाहिए. सबूत किसी राजनीतिक दल ने नहीं लाया. सबूत एक अखबार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आया है. चुनाव आयोग को अपने कामकाज के तरीके में सुधार करना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की हरकत न हो. 

पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ समेक भट्टाचार्य ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण मिलना चाहिए. इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने तंज भरे लहजे में कहा, "पद्म भूषण क्यों, भारत रत्न दे दें. इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बना दें. अब इतना कुछ बीजेपी के लिए किया है. तोहफे में उन्होंने बीजेपी को पश्चिम बंगाल दिया है. वो पद्म भूषण की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है. पहले भारत रत्न दे दो और दो साल बाद राष्ट्रपति भवन में बैठा दो."

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 29 Sep 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Gyanesh Kumar JAMMU KASHMIR NEWS
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