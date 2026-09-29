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संकट में दुनिया, फिर क्यों सस्ता हो रहा सोना? जानें वजह

वैश्विक संकट के बावजूद डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़त, रिकॉर्ड मुनाफावसूली और ट्रंप के ईरान प्रस्ताव खारिज करने से सोने के दाम अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में गिर रहे हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 29 Sep 2026 12:50 PM (IST)
वैश्विक संकट के बावजूद डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़त, रिकॉर्ड मुनाफावसूली और ट्रंप के ईरान प्रस्ताव खारिज करने से सोने के दाम अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में गिर रहे हैं.

ग्लोबल लेवल पर छाए युद्ध और तनाव के बाद भी सराफा बाजार का रुख चौंकाने वाला बना हुआ है. आमतौर पर संकट के दौर में सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इस समय अंतरराष्ट्रीय से लेकर भारतीय बाजारों तक सोने-चांदी के भाव लगातार गिर रहे हैं. इंटरनेशनल मार्केट कॉमेक्स (Comex) पर सोने का दाम फिसलकर 4166.40 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गया है, जबकि घरेलू बाजार में भी यह गिरकर करीब 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास आ चुका है. वैश्विक अशांति के बावजूद आखिर क्यों सोने में यह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आइए इसके पीछे के मुख्य कारणों को आसान शब्दों में समझते हैं.

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Published at : 29 Sep 2026 12:50 PM (IST)
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