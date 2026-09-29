बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 

बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती में 932 और पद जोड़ दिए हैं. पहले चतुर्थ चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत शिक्षा विभाग में 32,388 पदों पर नियुक्ति होनी थी. अब संशोधित नोटिफिकेशन के अनुसार कुल खाली पदों की संख्या बढ़कर 33,320 हो गई है. आयोग ने विज्ञापन 15/2026 से संबंधित आवश्यक नोटिफिकेशन जारी करते हुए नए खाली पदों की जानकारी दी है. इसके तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अलग-अलग विषयों के पद शामिल किए गए हैं.

नए नोटिफिकेशन के अनुसार कक्षा 9 से 10 के माध्यमिक विद्यालय में 493 पद जोड़े गए हैं. इनमें विद्यालय अध्यापक के साथ विशेष विद्यालय अध्यापक के पद भी शामिल है. वहीं कक्षा 11 से 12 तक के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 439 नए पद शामिल किए गए हैं. इस तरह दोनों स्तरों पर कुल 932 खाली पद बढ़े हैं. आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली, विशेष विद्यालय अध्यापक, अरबी, फारसी और संगीत जैसे विषयों के पद शामिल किए गए हैं. उच्च माध्यमिक स्तर पर बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी और फारसी विषयों की रिक्तियां जोड़ी गई है.

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अब 33,320 पदों पर होगी नियुक्ति

टीआरई- 4.0 के लिए पहले जारी विज्ञापन में शिक्षा विभाग के तहत 32,388 विद्यालय अध्यापक पद बताए गए हैं. नई नोटिफिकेशन के बाद 932 पद और जुड़ने से अब कुल पदों की संख्या 33,320 हो गई है. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पदों की जिलेवार, विषयावर और कोटिवार रिक्तियों की डिटेल बीपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है. इन पदों पर नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापकों का मूल वेतन 31000-32,000 रुपये प्रतिमाह होगा. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दूसरे भत्ते भी मिलेंगे.

शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक भी स्पष्ट

बीएससी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया है. सीटीईटी उम्मीदवारों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है. पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक मान्य होंगे. एसटीईटी पेपर-1 और पेपर-2 के उम्मीदवारों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित उत्तीर्णांक मान्य होगा. इसके अलावा बिहार से बाहर के महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक लागू होंगे.

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