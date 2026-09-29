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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में 2.67% तो अमेरिका में 1.27% सोना सस्ता, दोनों देशों में अंतर क्यों?

भारत में 2.67% तो अमेरिका में 1.27% सोना सस्ता, दोनों देशों में अंतर क्यों?

भारत में आयात शुल्क, जीएसटी, कमजोर रुपया और सोने की ज्यादा मांग के कारण अमेरिका की तुलना में सोने के दाम और उनकी गिरावट का प्रतिशत काफी अलग रहता है. इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Sep 2026 04:08 PM (IST)
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शेयर बाजार में आई भारी बिकवाली के साथ ही सर्राफा बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम फिसलकर 4,173.85 डॉलर प्रति औंस पर आ गए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतें सात हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं. इस दौरान अमेरिका में आज यानि मंगलवार को जहां सोना लगभग 1.27% सस्ता हुआ, वहीं भारतीय बाजार में गिरावट का दायरा 2.67% तक देखा गया. भारत में 24 कैरेट सोना 15,016 से 15,032 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 13,764 से 13,780 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है. दोनों देशों के बीच सोने की कीमतों में आए इस बड़े अंतर की असल वजहों को समझना बेहद जरूरी है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट

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शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का असर कमोडिटी मार्केट पर सीधे तौर पर पड़ा है. वैश्विक बाजार में ट्रेडिंग के दौरान सोना 4 फीसदी तक टूटा, जिसके चलते अमेरिका समेत कई बड़े देशों में कीमतें तेजी से नीचे आईं. अमेरिका में सोने की कीमत में 1.27% की कमी दर्ज की गई, क्योंकि वहां का सर्राफा बाजार सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय हाजिर कीमतों से जुड़ा रहता है. जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकवाली का दबाव बनता है, अमेरिका में उसी अनुपात में दरें बदल जाती हैं.

भारत में दरों में ज्यादा बड़े बदलाव का कारण

अमेरिका की तुलना में भारतीय बाजार में सोने के भाव में 2.67% तक का बड़ा फर्क देखने को मिला है. भारत में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के प्रति 10 ग्राम दाम में 270 से 400 रुपये तक की कमी आई है. भारतीय सर्राफा बाजार में विदेशी दरों के अलावा स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कई कारोबारी कारक भी लागू होते हैं. यही कारण है कि जब ग्लोबल मार्केट में बड़ी उठापटक होती है, तो भारत के स्थानीय बाजारों में उसका असर प्रतिशत के हिसाब से अमेरिका से अलग दिखाई देता है.

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भारत में 2.67% तो अमेरिका में 1.27% सोना सस्ता, दोनों देशों में अंतर क्यों?

दोनों देशों की कीमतों में अंतर की वजह 

भारत और अमेरिका के बीच सोने की दरों में अंतर की सबसे प्रमुख वजह टैक्स स्ट्रक्चर है. भारत अपनी जरूरत का करीब 80 से 90 प्रतिशत सोना दूसरे देशों से खरीदकर मंगाता है. जब यह सोना देश में आता है, तो सरकार इस पर कस्टम ड्यूटी यानी आयात शुल्क लगाती है. इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस और 3 फीसदी जीएसटी भी अलग से जोड़ा जाता है. अमेरिका में आयात पर ऐसा कोई भारी भरकम शुल्क नहीं लगता, जिससे वहां की बेस प्राइस भारत से काफी कम रहती है.

डॉलर और रुपये की विनिमय दर का खेल

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट में सोने का सारा लेनदेन अमेरिकी डॉलर में तय होता है. जब भी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होता है, तो भारतीय आयातकों को सोना खरीदने के लिए ज्यादा रुपये चुकाने पड़ते हैं. भले ही ग्लोबल मार्केट में सोने का रेट न बदले, फिर भी कमजोर रुपये के कारण भारत में उसकी लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है. अमेरिका में खरीद-बिक्री सीधे अपनी ही करेंसी यानी डॉलर में होने की वजह से वहां करेंसी कन्वर्जन का कोई नुकसान निवेशकों या ग्राहकों को नहीं उठाना पड़ता है.

ज्वैलरी के कैरेट में भी फर्क

दोनों देशों में सोने की खरीदारी के चलन में भी काफी अंतर है. भारत में लोग मुख्य रूप से 22 कैरेट या 24 कैरेट के शुद्ध सोने के सिक्के और गहने खरीदना पसंद करते हैं, जिनकी कीमत स्वभाविक रूप से ज्यादा होती है. इसके विपरीत, अमेरिकी बाजार में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए 14 कैरेट या 18 कैरेट की कम शुद्धता वाली ज्वेलरी की मांग सबसे ज्यादा होती है. कैरेट कम होने की वजह से अमेरिका में आभूषणों की कुल कीमत काफी सस्ती महसूस होती है.


भारत में 2.67% तो अमेरिका में 1.27% सोना सस्ता, दोनों देशों में अंतर क्यों?

ढुलाई खर्च और मेकिंग चार्ज की अतिरिक्त लागत

विदेशों से भारत तक सुरक्षित तरीके से सोना लाने में भारी लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और बीमा का खर्च आता है. जब यह सोना सर्राफा व्यापारियों और लोकल ज्वैलर्स तक पहुंचता है, तो वे इसमें अपना मुनाफा, ट्रांसपोर्टेशन और मेकिंग चार्ज भी जोड़ देते हैं. इन सभी टैक्स, सेस और चार्जेस को मिलाकर भारत में खरीदार तक पहुंचते-पहुंचते सोना करीब 18 फीसदी तक महंगा हो जाता है. दुबई या सिंगापुर जैसे देशों में कर की दरें बेहद कम होने से वहां भी भारत के मुकाबले सोना काफी सस्ता बिकता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 04:08 PM (IST)
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