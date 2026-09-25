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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिस देश में हैं दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां, भारत किस नंबर पर?

किस देश में हैं दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां, भारत किस नंबर पर?

Electric Vehicles: दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन लगातार बढ़ रहा है. आइए जानते हैं कि कौन से देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं और इस मामले में भारत की क्या स्थिति है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Electric Vehicles: दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन लगातार बढ़ रहा है. आइए जानते हैं कि कौन से देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं और इस मामले में भारत की क्या स्थिति है.

Electric Vehicles: चीन ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में सबसे आगे है. यहां सड़कों पर 20 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां है और ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री का लगभग 60% हिस्सा यहीं होता है. हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा मार्केट है. आइए जानते हैं कि इस मामले में भारत की क्या स्थिति है.

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इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में चीन दुनिया में पहले स्थान पर आता है. यहां सड़कों पर 20 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं. ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी लगभग 60% की है. यह इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में सबसे आगे रखता है.
इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में चीन दुनिया में पहले स्थान पर आता है. यहां सड़कों पर 20 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं. ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी लगभग 60% की है. यह इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में सबसे आगे रखता है.
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अमेरिका 6.4 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ दूसरे नंबर पर आता है. इसके मार्केट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग, तकनीकी विकास और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से बढ़ावा मिल रहा है.
अमेरिका 6.4 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ दूसरे नंबर पर आता है. इसके मार्केट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग, तकनीकी विकास और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से बढ़ावा मिल रहा है.
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जर्मनी लगभग 2.6 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ तीसरे स्थान पर है. यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस दोनों में लगभग 2.1 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन हैं. यह यूरोप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाए जाने को दिखाता है.
जर्मनी लगभग 2.6 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ तीसरे स्थान पर है. यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस दोनों में लगभग 2.1 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन हैं. यह यूरोप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाए जाने को दिखाता है.
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भारत में 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के दौरान 2.5 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सालाना बिक्री दर्ज की गई. यह बढ़ोतरी अलग-अलग तरह के वाहनों में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को तेजी से अपनाए जाने को दिखाती है.
भारत में 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के दौरान 2.5 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सालाना बिक्री दर्ज की गई. यह बढ़ोतरी अलग-अलग तरह के वाहनों में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को तेजी से अपनाए जाने को दिखाती है.
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इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल और थ्री व्हीलर भारत की कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री का 80% से ज्यादा हिस्सा हैं. कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और शहरी मोबिलिटी की मांग ने इन सेगमेंट के विस्तार में योगदान दिया है.
इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल और थ्री व्हीलर भारत की कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री का 80% से ज्यादा हिस्सा हैं. कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और शहरी मोबिलिटी की मांग ने इन सेगमेंट के विस्तार में योगदान दिया है.
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इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भारत के पैसेंजर कार मार्केट का लगभग चार प्रतिशत हिस्सा हैं. हालांकि यह हिस्सेदारी अभी भी कम है. लेकिन टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज बढ़ा रही हैं.
इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भारत के पैसेंजर कार मार्केट का लगभग चार प्रतिशत हिस्सा हैं. हालांकि यह हिस्सेदारी अभी भी कम है. लेकिन टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज बढ़ा रही हैं.
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रिपोर्ट के मुताबिक बैटरी की क्षमता को बेहतर बनाने में टाटा मोटर्स और महिंद्रा लगातार काम कर रही है. भारत के इलेक्ट्रिक कार मार्केट के विकास में बैटरी की परफॉर्मेंस, ड्राइविंग रेंज, चार्जिंग की स्पीड और कीमत बड़े कारक बने रहेंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक बैटरी की क्षमता को बेहतर बनाने में टाटा मोटर्स और महिंद्रा लगातार काम कर रही है. भारत के इलेक्ट्रिक कार मार्केट के विकास में बैटरी की परफॉर्मेंस, ड्राइविंग रेंज, चार्जिंग की स्पीड और कीमत बड़े कारक बने रहेंगे.
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इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का यह मानना है कि 2030 तक भारत दुनिया के तीन सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में से एक बन जाएगा.
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का यह मानना है कि 2030 तक भारत दुनिया के तीन सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में से एक बन जाएगा.
Published at : 25 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Electric Vehicles Global EV Market China Electric Vehicles

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