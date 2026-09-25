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किस देश में हैं दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां, भारत किस नंबर पर?
Electric Vehicles: दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन लगातार बढ़ रहा है. आइए जानते हैं कि कौन से देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं और इस मामले में भारत की क्या स्थिति है.
Electric Vehicles: चीन ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में सबसे आगे है. यहां सड़कों पर 20 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां है और ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री का लगभग 60% हिस्सा यहीं होता है. हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा मार्केट है. आइए जानते हैं कि इस मामले में भारत की क्या स्थिति है.
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Published at : 25 Sep 2026 06:56 PM (IST)
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