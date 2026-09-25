किस देश में हैं दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां, भारत किस नंबर पर?

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में चीन दुनिया में पहले स्थान पर आता है. यहां सड़कों पर 20 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं. ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी लगभग 60% की है. यह इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में सबसे आगे रखता है.