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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सनेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास

नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में 41.06 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. बारिश के बीच भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 29 Sep 2026 06:11 PM (IST)
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भारत ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. भारतीय टीम ने इस इवेंट में 41.06 सेकंड का समय दर्ज किया, जो नेशनल रिकॉर्ड भी है. इस प्रदर्शन के साथ भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में एक और मेडल अपने नाम कर लिया है.

मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन किया. टीम के एथलीटों ने अपनी-अपनी लेग में तेजी बनाए रखते हुए रेस को मजबूती से पूरा किया. आखिर में भारत ने 41.06 सेकंड के समय के साथ रेस खत्म की और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

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भारत के लिए इस प्रदर्शन की खास बात सिर्फ मेडल जीतना नहीं रही, बल्कि टीम ने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया. 41.06 सेकंड का समय भारतीय एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. रिले जैसे इवेंट में खिलाड़ियों के बीच तालमेल और सही समय पर बैटन पास करना काफी अहम होता है. भारतीय टीम ने रेस के दौरान इसी तालमेल के साथ अपना प्रदर्शन पूरा किया.

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Asian Games 2026 India Mixed 4x100m Relay
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