नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास

भारत ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. भारतीय टीम ने इस इवेंट में 41.06 सेकंड का समय दर्ज किया, जो नेशनल रिकॉर्ड भी है. इस प्रदर्शन के साथ भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में एक और मेडल अपने नाम कर लिया है.

मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन किया. टीम के एथलीटों ने अपनी-अपनी लेग में तेजी बनाए रखते हुए रेस को मजबूती से पूरा किया. आखिर में भारत ने 41.06 सेकंड के समय के साथ रेस खत्म की और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

भारत के लिए इस प्रदर्शन की खास बात सिर्फ मेडल जीतना नहीं रही, बल्कि टीम ने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया. 41.06 सेकंड का समय भारतीय एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. रिले जैसे इवेंट में खिलाड़ियों के बीच तालमेल और सही समय पर बैटन पास करना काफी अहम होता है. भारतीय टीम ने रेस के दौरान इसी तालमेल के साथ अपना प्रदर्शन पूरा किया.