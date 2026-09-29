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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें

जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जंगल सफारी के दौरान कुछ जिप्सियां शेरों को देखने का आनंद ले रही हैं. इन गाड़ियों में लोग भरे हैं जो शेर का दीदार करने के लिए आए हुए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Sep 2026 03:26 PM (IST)
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आपने सड़कों पर चलते हुए गाय भैसों का झुंड तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी बीच सड़क शेरों के झुंड को आराम करते देखा है? सोशल मीडिया पर एक हैरान और डरा देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर शेरों का पूरा खानदार आकर बैठ गया है और उनके दोनों ओर गाड़ियों का काफिला रुका हुआ है. ये नजारा देखकर गाड़ियों में बैठे लोगों की सांसे अटक गई है और हर कोई बस सड़क खाली होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर कोई सड़क खाली कराने गया तो उसकी जान जाना तय है.

सड़क के बीचों बीच दिखा 16 शेरों का झुंड

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जंगल सफारी के दौरान कुछ जिप्सियां शेरों को देखने का आनंद ले रही हैं. इन गाड़ियों में लोग भरे हैं जो शेर का दीदार करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो एक पल के लिए उनकी सांसे थाम देगा. वीडियो में दिख रहा है कि सड़क के दोनों ओर पर्यटकों की जिप्सियां खड़ी हैं और सड़क के बीचों बीच अफ्रीकन शेरों का झुंड बैठा हुआ है. वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 16 शेर शेरनियां दिखाई दे रहे हैं. नजारा ऐसा है कि वीडियो देखकर ही लोगों का दिल थम जाए.

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खूंखार शेर को देख थमे गाड़ियों के पहिए

जिप्सियों में बैठे पर्यटकों ने यह डरावना लेकिन खूबसूरत वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि अफ्रीकन शेर काफी खूंखार होते हैं और उनका हमला किसी भी तरह से जान बचाने की मोहलत नहीं देता है. चेहरे और छाती पर बड़े बड़े बाल उन्हें और भी ज्यादा रॉयल लुक देते हैं जो उनके खूंखार होने की पहचान को और भी ज्यादा उजागर करता है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स की भी कांप गई रूह

वीडियो को  wild.safaripixels नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लोगों को तो सारा का सारा पैसा वसूल हो गया. एक और यूजर ने लिखा...ऐसा ट्रैफिक जाम भगवान किसी को न दिखाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अफ्रीकन शेर वाकई में बेहद खतरनाक होते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 03:03 PM (IST)
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